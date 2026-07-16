SIN MILOŠA BIKOVIĆA SE RASHLAĐUJE U BAZENU I JEDE SLADOLED U KORNETU: Mali Vasilije ovako provodi vrele dane, a tek da vidite tobogan i igračke koje ima u svom carstvu na vodi

Supruga našeg glumca Miloša Bikovića, lepa Ivana Malić, podelila je na svom Instagram profilu neodoljiv trenutak sa letovanja koji je odmah privukao pažnju javnosti.

Ona je uslikala njihovog naslednika Vasilija kako se bezbrižno brčka u šarenom dečjem bazenu na naduvavanje, opremljenom velikim crvenim toboganom i igračkama za vodu.

Preslatki dečak na glavi nosi maslinasto-zeleni kačket kako bi se zaštitio od jakog sunca, dok se sa osmehom igra u čistoj, plavoj vodi. Posebno simpatičan detalj jeste to što mališan u ruci drži sladoled u kornetu i uživa u rashlađivanju.

Ova spontana i topla porodična fotografija brzo je osvojila srca svih njihovih pratilaca.

"Kad dobijete dete, ne postoji nijedan projekat koji bi vam doneo više sreće"

Inače, Miloš Biković je jednom prilikom govorio o tome koliko je rođenje sina promenilo njegov život.

- Kada dobijete dete i kada držite taj mali život u rukama, tu malu mrvu života u rukama, ne postoji nijedan projekat koji bi vam doneo više sreće. Život se u nekom poslovnom smislu nastavlja, ja ću nastaviti da snimam, ali ne postoji ništa što može da se poredi sa onim što mi se desilo 9. januara - rekao je Biković ranije.

"Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života"

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u jednoj emisiji.

Autor: M.K.