OGLASIO SE OTAC NEMANJE GUDELJA! Ponosni deda puca od ponosa zbog rođenja malog Ilijana: U našim srcima ljubavi još više

Svekar Anastasije Ražnatović, Nebojša Gudelj, oglasio se nakon što je dobio unuka. On ne krije sreću i ponos što su mu snajka i zet podarili unuka Ilijana koji je rođen 15.07. u Španiji sa 3.600 grama.

Nebojša Gudelj je sada podelio verski citat: "Gde se trud ulaže, tu Bog pomaže. Amin".Podsetimo, on se prethodno oglasio za domaće medije:

- Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božiji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima ljubavi još više. Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku - poručili su ponosni baba i deda za "Kurir".

Detalji porođaja Anastasije Ražnatović

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".Veljko i Bogdana već su se uputili u Sevilju kako bi dočekali Ilijana i Anastasiju kada izađu iz bolnice. Dok će Ceca prvim letom otići za Sevilju, nakon nastupa u Crnoj Gori, zakazanog za 17. jul.

Značenje reči Ilijan?

Smatra se da ime Ilijan vodi poreklo od imena Ilija, koje ima duboke biblijske korene. Izvedeno je iz hebrejskog imena Eliyahu, čije se značenje najčešće tumači kao “Bog je moj Gospod” ili “onaj koji pripada Bogu”. U pojedinim kulturama, Ilijan se tumači i kao ime koje simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu.

Poslednjih godina ovo ime postaje sve popularnije među roditeljima koji žele da spoje tradicionalnu simboliku sa modernim, prepoznatljivim zvukom. Iako je retko, lako se izgovara na različitim jezicima, što ga čini čestim izborom porodica koje žive ili rade u inostranstvu.

Autor: M.K.