AKTUELNO

Domaći

VELJKO I BOGDANA STIGLI U ŠPANIJU! Ponosni brat i snaja Anastasije Ražnatović ne mogu da sakriju oduševljenje zbog rođenja Ilijana: Evo šta su radili (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nakon što se Anastasija Ražnatović porodila u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, njen rođeni brat Veljko je zajedno sa svojom suprugom Bogdanom otputovao u Španiju.

Oni su se, najpre, oglasili preko društvenih mreža sa aerodroma, a potom i pokazali kako uživaju pod španskim suncem.

Dok je pozirala u letnjem izdanju, Bogdana je podelila snimak iz kabrioleta, a Veljko je pored nje uživao u vožnji, očigledno dobro raspoložen zbog dolaska prinove na svet. Video iz Sevilje ubrzo je oduševio domaću javnost i pokazao da su Ražnatovići spremni i u pravom raspoloženju za veliko i nezaboravno slavlje u Španiji.

Foto: Instagram.com

Beba stigla dan nakon godišnjice

Anastasija i Gudelj su preksinoć proslavili treću godišnjicu braka, a nekoliko sati nakon toga, Anastasija je krenula u bolnicu gde se i porodila.

- Srećna nam treća godišnjica braka, ljubavi! Da me zavuek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najviše - napisala je Anastasija ispod objave u kojoj uživa sa svojim suprugom.

Foto: Instagram.com

Pored toga što su proslavili svoju treću godišnjicu braka, porodica Gudelj sada ima još više razloga za slavlje. Svi su neizmerno srećni zbog dolaska malog Ilijana na svet, a od porodice Ražnatović i Gudelj uveliko stižu čestitke.

Značenje imena Ilijan

Ime Ilijan simbolizuje duhovnost, veru i odanost. Prema narodnim verovanjima, za nosioce ovog imena se tradicionalno vezuju osobine poput pravednosti, mudrosti i zaštitničke prirode.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Anastasija Ražnatović

#Bogdana Ražnatović

#Brat

#Ilijan

#Veljko Ražnatović

#snaja

#Španija

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO KAKO SE ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ HRANILA U TRUDNOĆI: Unosila samo vitamine, a niko nije ni slutio da stiže mali Ilijan

Domaći

Pobegli iz Srbije: Veljko i Bogdana hitno napustili porodičnu kuću, ovo je razlog!

Domaći

Otkriveni detalji porođaja Anastasije Ražnatović: Na svet donela dečaka teškog 3.600 grama, Ceca dan pre prođaja došla u Srbiju

Domaći

PRVA SLIKA SINA ANASTASIJE I GUDELJA! Oglasili se ponosni roditelji, a onda i baba Ceca: Slava Bogu (FOTO)

Domaći

Svi idu na more, ali ne i Veljko Ražnatović: Odlučio se za drugačije letovanje, evo gde uživa sa porodicom

Domaći

Ražnatovići porodično na zimovanju! Veljko i Bogdana odveli decu na planinu, Željko i Krstan PRAVE HAOS!