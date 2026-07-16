Mina Kostić se oglasila i stala na put spekulacijama: Ovo je istina o odnosu sa Kasperom

Nakon što je nedavno provela 23 dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", iz koje je potom otpuštena, pevačica Mina Kostić rešila je da stavi tačku na brojne spekulacije koje su pratile njen privatan život.

Posle perioda oporavka i zajedničkog odmora na moru, Mina i njen partner Mane Ćuruvija Kasper oglasili su se na društvenim mrežama emotivnom objavom, jasno poručivši da je njihova ljubav jača od svih izazova kroz koje su prošli.

Na fotografiji koju su podelili sa pratiocima poziraju nasmejani u prirodi, u društvu svojih kućnih ljubimaca, dok su uz nju uputili snažnu poruku koja je brzo privukla pažnju javnosti. Njihova objava mnogima je pokazala da jedno u drugom imaju najveću podršku i da su spremni da zajedno ostave težak period iza sebe.

"Kažu da ljubav koja preživi daljinu, oluje, osude i laži postaje večnost. Nas dvoje smo naše sudbine ispisali zajedničkom sudbinom do kraja večnosti. Volimo vas i želimo vam svima ljubav do kraja večnosti".

Komšije o Mini Kostić

Podsetimo, Minine komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.

Autor: M.K.