AKTUELNO

Domaći

Nije ljubomoran, nema razloga: Anastasija Ražnatović rodila sina Ilijana, a ovako je govorila o braku sa Gudeljom!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Njih dvoje godinama žive skladnim životom u Španiji, a svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović pre dva dana se porodila i na svet donela sina. Ona i njen suprug Nemanja Gudelj dečaku su dali ime Ilijan.

Njih dvoje već godinama žive u Španiji, gde vode veoma skladan život, a o privatnim stvarima retko govore.

Foto: Instagram.com

Iako se par maksimalno trudi da sačuva privatnost za sebe, Anastasija je na samom početku veze govorila o njihovom odnosu. Ona je tada istakla da joj se sve kod Nemanje dopada i da u njihovom odnosu nema ljubomore.

- Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši - rekla je ona tada i dodala:

- Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Anastasija se pre dva dana porodila u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kako bi bila uz nju. Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Autor: R.L.

#Anastasija Ražnatović

#Nemanja Guzijan

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO KOLIKO JE GUDELJ STARIJI OD ANASTASIJE: Mnogi se iznenade kad čuju za ovu razliku u godinama (VIDEO)

Domaći

Bazen, zalazak sunca i nestvaran pogled! Breskvica je nedavno raskinula vezu od pet godina, a ovde je nekad uživala sa ZGODNIM POLICAJCEM! (FOTO)

Domaći

Ceca Ražnatović podelila prizor koji topi srca: Na ovo baš niko ne može da ostane ravnodušan! (FOTO)

Domaći

Naša manekenka prepisala bivšem kuću na Dedinju: Nakon udaje za moćnika, baškari se u suvom luksuzu (FOTO)

Domaći

Nakon PZE oglasio se Milan Stanković: Otkrio sve o godini kada je on pobedio na Beoviziji, a evo po čemu se razlikuje od ostalih pobednika (FOTO)

Domaći

OVAJ UGLEDNI DOKTOR JE MUŽ JELENE JANKOVIĆ: Imaju ćerku Unu, a ovo je istina o njihovom odnosu! Ljubav planula na NEOČEKIVANOM MESTU! (FOTO)