Nije ljubomoran, nema razloga: Anastasija Ražnatović rodila sina Ilijana, a ovako je govorila o braku sa Gudeljom!

Njih dvoje godinama žive skladnim životom u Španiji, a svoju privatnost čuvaju daleko od očiju javnosti.

Ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović pre dva dana se porodila i na svet donela sina. Ona i njen suprug Nemanja Gudelj dečaku su dali ime Ilijan.

Njih dvoje već godinama žive u Španiji, gde vode veoma skladan život, a o privatnim stvarima retko govore.

Iako se par maksimalno trudi da sačuva privatnost za sebe, Anastasija je na samom početku veze govorila o njihovom odnosu. Ona je tada istakla da joj se sve kod Nemanje dopada i da u njihovom odnosu nema ljubomore.

- Oboje smo javne ličnosti, jasno nam je što medije zanima, normalno prihvatamo tu činjenicu. On nije ljubomoran, nema razloga da bude. Sigurno da će biti pritiska, ali ako je nešto pravo, ništa ne može to da poruši - rekla je ona tada i dodala:

- Upoznali smo se preko prijatelja, kliknulo je na prvu. Kod njega mi se dopada sve, za sada je sve okej.

Podsetimo, Anastasija se pre dva dana porodila u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kako bi bila uz nju. Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Autor: R.L.