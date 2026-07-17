Anastasija se pre dva dana porodila, a ovako je Ceca izgledala kad je bila TRUDNA SA NJOM! (FOTO)

Ceca od sina Veljka već ima tri unuka, a sada joj je i ćerka priredila najveću radost u životu.

Anastasija Ražnatović, ćerka naše pevačice Cece Ražnatović, 15. jula na svet je donela svoje prvo dete, sina, kome su ona i njen suprug Nemanja Gudelj dali ime Ilijan.

Anastasija je trudnoću iznela daleko od očiju javnosti, a i porođaj je protekao u Španiji. Ona se porodila na carski rez, a i mama i beba osećaju se odlično.

Osim roditelja, prinovi se najviše obradovala ponosna baka Ceca, koja je odmah objavila sličicu malog Ilijana na svom Instagramu.

Inače, Ceca je, dok je bila trudna sa Anstasijom gostovala na televiziji Pink kod čuvenog Minimaksa, a kako je tada izgledala pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.