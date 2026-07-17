AKTUELNO

Domaći

Anastasija se pre dva dana porodila, a ovako je Ceca izgledala kad je bila TRUDNA SA NJOM! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Ceca od sina Veljka već ima tri unuka, a sada joj je i ćerka priredila najveću radost u životu.

Anastasija Ražnatović, ćerka naše pevačice Cece Ražnatović, 15. jula na svet je donela svoje prvo dete, sina, kome su ona i njen suprug Nemanja Gudelj dali ime Ilijan.

Anastasija je trudnoću iznela daleko od očiju javnosti, a i porođaj je protekao u Španiji. Ona se porodila na carski rez, a i mama i beba osećaju se odlično.

Foto: Instagram.com

Osim roditelja, prinovi se najviše obradovala ponosna baka Ceca, koja je odmah objavila sličicu malog Ilijana na svom Instagramu.

Inače, Ceca je, dok je bila trudna sa Anstasijom gostovala na televiziji Pink kod čuvenog Minimaksa, a kako je tada izgledala pogledajte u nastavku.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Anastasija Ražnatović

#Nemanja Gudelj

#Svetlana Ceca Ražnatović

POVEZANE VESTI

Domaći

Ceca uskoro ponovo putuje u Španiju: Vratila se iz Sevilje pre nekoliko dana, a evo kada će otići da vidi Anastasiju i unuka

Domaći

Učinili su me najponosnijom i najsrećnijom bakom: Danas je najsrećniji dan u domu Nede Ukraden, pevačica se obratila unucima emotivnom porukom (FOTO)

Domaći

'Mislila sam da će da me sačeka' Prva Cecina izjava nakon što je Anastasija rodila sina: Ne krije sreću, priznala da jedva čeka da ga vidi

Domaći

Evo šta Ceca radi prvog dana Nove godine: Objavila snimak iz porodičnog doma, jedan detalj oduševio sve (FOTO)

Domaći

Trudna bivša devojka Mirka Šijana: Voleo je pre Bojane, a njihov raskid je sve iznenadio (FOTO)

Domaći

Ceca Ražnatović podelila prizor koji topi srca: Na ovo baš niko ne može da ostane ravnodušan! (FOTO)