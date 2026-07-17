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Ovako uživa na odmoru: Naša pevačica se oglasila sa mora, otkrila gde je pronašla mir

Izvor: kurir, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Indira Radić jedna je od pevačica starije garde, koja redovno nastupa tokom cele godine. Međutim, kao i svima i njoj je ponekad potreban odmor pa je pevačica rešila da otputuje na more. I ako njene koleginice kada su na odmoru kače slike iz luksuznih hotela, skupih restorana, Indira to ne praktikuje.

Pevačica je našla sebi mesto na plaži pa je ispod suncobrana i na ležaljci objavila sliku knjige koju čita.

"Razgovori sa Bogom" naziv je knjige koju je Indira odabrala za ovaj odmor i relaksaciju.

Foto: Instagram.com

Mnogi su u ovom dirljivom detalju prepoznali da Indira, pored fizičkog odmora, i te kako vodi računa o svojoj duši i unutrašnjem miru, stavljajući rad na sebi i veru na prvo mesto. Ovim prelepim kadrovima sa primorja pevačica je još jednom pokazala da su joj tišina i duhovno uzdizanje daleko važniji od glamuroznog života.

Foto: Instagram.com

Za sada nije poznato gde uživa pevačica u odmoru, ali kako je Kurir nedavno pisao Indira ima nekoliko apartamana u Grčkoj.

Pre nekoliko godina investirala je u Grčkoj, gde je kupila pet apartmana u popularnom letovalištu na Halkidikiju.

Foto: Instagram.com

Ove nekretnine tokom turističke sezone izdaje, a posao funkcioniše kroz angažovane ljude koji se brinu o održavanju i administraciji.

Kako je ranije rekao izvor, uložila je u njih oko 300.000 evra, a prihod od izdavanja traje od proleća pa sve do kasne jeseni. Sama pevačica u istom mestu ima i sopstveni luksuzni apartman s pogledom na more, pa joj, kada boravi u Grčkoj, nisu potrebni hoteli.

Autor: N.B.

#Indira Radić

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