ISPLIVALE FOTOGRAFIJE VIKTORA ŽIVOJINOVIĆA SA NOVOM DEVOJKOM: Uživaju na luksuznoj jahti, svi pričaju o novoj Breninoj snajki

Viktor Živojinović ponovo je sraćan u ljubavi! Nakon duge veze, najpoželjni estradni sin neko vreme je bio sam, ali sada je ozvaničio vezu sa devojkom Aleksandrom Gašić koja nije deo javne scene, i njeno zanimanje je ulepšavanje žena, tačnije - šminkanje.

Njen profil na društvenoj mreži Instagram prati preko 40.000 ljudi, a po njenim objavama može se primetiti da živi život na visokoj nozi. Luksuzne destinacije, skupi restorani i moderna garderoba, kao i njeno izvajano telo i lepota čine njen profil na društvenoj mreži Instagram.

Aleksandra je vezu sa Viktorom ozvaničila slikama sa skupe jahte porodice Živojinović, trudeći se da prikrije najpoželjnijeg estradnog sina. Ono što je otkrilo novu ljubav najmlađeg naslednika Brene i Bobe je to što je Aleksandra tagovala svog partnera, pa je time, novopečeni par pokazao da ipak nema razloga za skrivanjem ljubavi. Njihova veza sudeći po njenim i njegovim objavama traje malo duže nego što se mislilo. Viktor i Aleksandra bili su zajedno i na Tajlandu početkom godine, a možda tada nisu bili zajedno već su tamo upoznali i započeli vezu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Živojinovićem, kako bi nam rekao nešto više o novoj ljubavi, ali je njegov broj trenutno nedostupan.

Podsetimo, Viktor je bio u vezi sa devojkom Sandrom Miljaković sa kojim je bio dve godine u vezi, šuškalo se da je ranije voleo i Sofiju Šašić, a nedavno je raskinuo i sa voditeljkom Sofijom. Kako se ranije pisalio bio je i u vezi sa glumicom Milicom Tomašević sa kojom je raskinuo kako se tada pisalo, zbog intimnih scena koje su pratile njenu ulogu u filmu.

Iako su važili za skladan par, njihova romansa nije dugo potrajala. Nakon raskida, pojavile su se spekulacije da su nesuglasice nastale zbog intimnih scena koje je glumica snimala za potrebe svojih uloga, ali nijedno od njih dvoje nije detaljnije komentarisalo te navode.

Autor: N.B.