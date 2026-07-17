Ovo je nova jahta Brene i Bobe: Papreno je skupa, ima dva sprata, a evo kako zarađuju od nje (FOTO)

Lepa Brena i Boba Živojinović ljubitelji su luksuznog života, pa u svom vlasništvu imaju luksuzne automobile, nekretnine, biznise ali i jahtu.

Brena i Boba odavno ima svoju jahtu, ali su ove godine rešili da se počaste novom. Oni su kupili plovilo koje je veće od prethodnog, a ono što je najzanimljivije da nova jahta nosi naziv po pevačici.

Inače, oni su na Jadran isplovili novom jahtom. U pitanju je luksuzna plovilica na dva sprata u čijem sklopu se nalazi nekoliko prostorija, a naziv broda je "Lejdi B".

Nova igračka Živojinovića je dužine 26 m (85,5 ft), kombinuje klasičan italijanski dizajn sa savremenim komforom. Na plovili može da boravi do 12 članova, uključujući i članove posade.

Plovilo je sive boje, a sezona za njih je počela još početkom juna kada su Boba i Viktor isplovili i obilazili Jadransko more sami.

Inače, jahta ima dva džet skija, opremu za ronjenje i mali čamac za transfere do plaže i istraživanje obale i jahta se čak i iznajmljuje za krstarenje po Hrvatskoj i Crnoj Gori.

"To je jedan brodić"

Podsetimo, Lepa Brena je jednom prilikom govorila o prethodnoj jahti koju su posedovali.

- Pa to je jedan lep brodić od nekih 100 fita, sa pet, šest spavaćih soba. Nije to bio poklon samo za naše duše. Želeli smo sebi da priuštimo nešto jer je bila specifična situacija - govorila je Brena.

- Obožavam more i vodu. A volim i brodove. Naravno da nisam stigla da obiđem sve što sam želela - rekla je Brena u ranijem intervjuu.

Autor: N.B.