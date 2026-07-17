Sva u mišićima, a grudi u prvom planu: Pevačica nosi eptiet najzgodije na estradi, otkrila u čemu vežba i čime se hrani (FOTO)

Pevačica Marina Visković (38) poznata je po tome da veoma vodi računa o izgledu. Ona redovno vežba i mnoge devojke bi volele da imaju figuru baš kao ona.

Da ne preskače treninge i u letnjim danima dokaz je fotografija koju je objavila na svom Instagram nalogu. Na objavi se može videti pevačica kako pozira ispred ogledala u teretani, dok pravi pauzu u vežbanju.

Za ovu priliku Marina je ponela crni šorts, belu usku majicu, kosu je vezala, a na licu ni trunka šminke.

Marina Visković redovno trenira, a kada je hrana u pitanju kaže da može da jede sve i da voli mnogo toga. Ne pravi rigorozne restrikcije, a sada je otkrila i šta joj je omiljeno što bi uvek mogla da jede.

Pevačica je svojevremeno odgovarala na pitanja pratilaca na Instagramu, a jedno od njih glasilo je: "Koje jelo obožavaš?".

- Sve mogu da jedem i volim, ali tople sendviče posebno. To me uvek vrati u detinjstvo - navela je ona i iznenadila mnoge budući da su mislili da je na njenom jelovniku samo zdrava hrana koja ne goji.

Stan od tri miliona

Inače, Marina Visković je u vezi sa imućnim gospodinom koji živi u Dubaju, a koji joj je poklonio sta od 3 miliona evra, pisali su mediji.

Izabranik Marina Vsiković navodno nije žalio novac, te je za ovaj stan na čuvenom ostrvu Palm Jumeirah izdvojio oko tri miliona evra. Ova lokacija važi za jednu od najprestižnijih i najskupljih u gradu, a nekretnine na ovom mestu poseduju svetske zvezde i ljudi iz samog vrha džet-seta.

Izvor blizak pevačici otkriva da su Marina i njen partner spremni za velike životne korake, kao i da u svojoj okolini važe za savršen par.

"Malo je reći da je Marina bila u šoku kada je shvatila da je luksuzna nekretnina poklon za nju i da je ponosna vlasnica oaze o kakvoj mnogi mogu samo da sanjaju," navodi izvor i dodaje da je njen dečko ovim potezom želeo da pokaže koliko su njegove namere ozbiljne i da želi da se ona pored njega oseća sigurno. Njemu nije bio cilj da impresionira javnost, već da iskreno gradi zajednički život sa njom.



Autor: N.B.