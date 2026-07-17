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Brat Sanja Vučić je ozbiljan frajer: Isklesan u mišićima, a evo kojim poslom se bavi (FOTO)

Izvor: blic, pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Pevačica Sanja Vučić važi za lepu i atraktivnu, ali i talentovanu devojku. Mnogi muškarci žude za njom, a ona ima i rođenog brata Miloša, koji takođe mami uzdahe svojom pojavom.

Miloš Vučić (38) ima telo koje baca u trans njegove pratioce na Instagramu. Kada objavi fotografju na pomenutoj mreži lajkovi i komentari sa pohvalama samo se nižu.

Njega na Instagramu prati oko 185.000 korisnika, a jednom prilikom je izjavio da ga prepoznaju zbog popularne sestre.

Foto: Instagram.com

Miloš je veoma zgodan i atraktivan, a manje je poznato da se bavi ozbiljnim poslom.

Završio je stomatologiju i radi u jednoj farmaceutskoj kompaniji.

Foto: Instagram.com

Pevačica Sanja Vučić često je govorila o svojoj borbi sa hašimotom i tome kroz šta prolazi.

Hašimoto je autoimuna bolest štitne žlezde, za koju Sanja ne krije kroz šta prolazi, a sada je rešila da progovori ponovo i kaže kako se trenutno oseća.

- Krenula sam sa terapijom, malo sam psihički bila bolje, ali fizički... danas sam jako hronično izmorena. Nemam elana za život, generalno, u smislu van posla ja ne bih izlazila iz kuće. Nemam problem s tim da propuštam neke događaje ili provode, to me apsolutno ne radi i naravno, težina, svakako mi je teško da skinem kilograme, teško mi je takođe da treniram, što sam ranije jako volela. Trening mi je bio jedan ventil gde sam jako uživala, ali sada ne mogu, jedva nađem snage da ustanem nekad iz kreveta - rekla je Sanja.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Kako je navela, njoj i sama pomisao da bi trebalo da radi nešto teže stvara osećaj neprijatnosti.

- I onda sama pomisao da treba da idem i fizički da budem aktivna mi stvara teskobu i anksioznost. Sada, trenutno to sebi ne mogu da priuštim, posebno što je krenula letnja sezona gde moram da budem u pokretu non stop, u kombiju gde ne mogu da se naspavam, u hotelskim sobama gde mi možda nije udoban krevet i radim do 4 ujutru i onda baš onako uzme svoj danak i u raspoloženju i tako... teško je - rekla je Sanja nedavno, koja uživa u ljubavnoj vezi sa dečkom Ognjenom kojeg krije od javnosti.

Autor: N.B.

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