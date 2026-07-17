Samo nek se deca rađaju: Viki Miljković presrećna zbog Anastasijinog porođaja, otkrila ko joj je prvi javio srećne vesti

Kuma Svetlane Cece Ražnatović, pevačica Viki Miljković, ne krije oduševljenje zbog prinove u porodici Ražnatovića i Gudelja.

Pevačica je otkrila koliko ju je obradovala ova vest ali i da je dobila poruku od Cecine naslednice koja ju je probudila ovom lepom vešću.

Anastasija je na svet donela zdravog dečaka od 3.600 grama, kojem su ona i suprug, fudbaler Nemanja Gudelj dali moćno ime - Ilijan.

-Da je samo više takvih vesti. Predivno! Svi su se obradovali...ja sam se baš jako, jako obradovala. Jutros mi je Anastasija poslala poruku, probudili me - rekla je Viki, pa nastavila:

- Ceca je otputovala u Crnu Goru pa leti tamo kod njih. Presrećni su, a i ja sam presrećna kao kuma, poželela sam, samo neka se deca još rađaju i kod njih kući, a dočekaću i ja kod mene, nego je još rano za to ima još vremena, neka da doživim...

Jači zajedno

Podsetimo, dom Ražnatovića i Gudeljevih bogatiji je za još jednog člana. Anastasija je devet meseci iznela trudnoću u tajnosti a obe porodice ne kriju sreću zbog prinove koja je unela novu energiju u njihov dom. Oglasili su s eputem mreže i Ceca i Veljko koji dele jednako radost sa Anastasijom i Nemanjom, a presrećan par je dobio mnoštvo čestitki povodom rođenja sina.

Podesimo, tokom Novogodišnje Premijer vikend specijal, Ceca je govorila o odnosu nje i Viki Miljković, te je otkrila da su njih dve isto veče upoznale svoje srodne duše.

- To naše kumstvo niko ne sme da pipne, to je veliko prijateljstvo i velika ljubav. Isto veče smo našle srodne duše. Viki se smuvala sa Tašketom iste večeri kada sam se ja smuvala sa mojim pokojnim supurugom Željkom, doduše ja sam krila tada svoju vezu, a ona svoju nije.- rekla je tada Ceca.

Autor: N.B.