Nikada ovo nisam rekla: Ana Ivanović otkrila istinu i priznala da se godinama borila sa OVIM

Ana Ivanović jedno je od najistaknutijih imena u svetu srpskog tenisa. Za sobom je ređala velike uspehe u karijeri, a onda još veće, na emotivnom planu, kada je postala majka trojice dečaka. Ipak, o problemu koji ju je godinama pratio sada je prvi put progovorila.

Naime, nekadašnja teniserka gostovala je u emisiji (NE)uspjeh prvaka i u velikoj ispovesti otkrila da se godinama suočavala sa psihološkim problemom i izazovom sa kojim se danas susreće sve više ljudi:

– Nisam nikada pričala o tome, ali sam imala jako velike napade panike - rekla je Ana Ivanović čija je karijera godinama bila pod lupom.

Ana Ivanović i na privatnom planu susrela se sa emotivnim udarcem, kada je na svoj 9 godina dug brak sa Bastijanom Švajnštajgerom stavila tačku. Ipak, iz svega je izašla sa osmehom na licu posvetivši se sinovima i svom privatnom životu.

Nakon razvoda od Bastijana prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.

Autor: N.B.