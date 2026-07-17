HAOS ZBOG JEDNOG KOMENTARA! Edita Aradinović pred porođaj odgovorila na prozivke: Nemam nikakvu vezu u porodilištu

Trudna Edita otkrila je da nema nikakve privilegije u porodilištu i da veruje svom medicinskom timu.

Edita Aradinović izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu svojim pratiocima postavila jednostavno, ali zanimljivo pitanje, da li je dozvoljeno poneti kofer u porodilište. Pevačica, koja je u devetom mesecu trudnoće, već je pripremila većinu stvari za bolnicu u Beogradu u kojoj će se poroditi, ali nije bila sigurna da li je unošenje kofera dozvoljeno. Zato je odlučila da iskustva potraži od žena koje su već prošle kroz porođaj.

Dok su joj mnoge pratilje dobronamerno objasnile da se u većini porodilišta preporučuje manja torba umesto kofera, među komentarima se našao i jedan koji je aludirao na to da će, zahvaljujući navodnim vezama, imati poseban tretman.

- Ti imaš vezu, boli te uvo. Možeš i dva kofera – glasio je komentar jednog korisnika Instagrama.

Edita nije ostala nema na ove tvrdnje, već je odlučila da javno odgovori i demantuje nagađanja. Istakla je da nema nikakve privilegije, osim poverenja u svoju doktorku koja joj vodi trudnoću.

- Apsolutno mi nije potrebna veza. Čak su mi poslednjih meseci govorili da, šta god da se desi, na kraju sve bude kako treba. Imam sjajnu doktorku i zbog toga sam mirna. Znam i da su babice tamo divne. Verovali ili ne, ova pevačica nema nikakvu vezu – poručila je Edita.

Kuća za mamu i bebu

Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.

Autor: M.K.