BIVŠI IMA ŠIFRU OD INSTAGRAMA, NE ŠALJITE MI PORUKE: Sandra Afrika otkrila detalje iz privatnog života i progovorila o Ivani Nikolić

Sandrin odnos sa koleginicom Ivanom Nikolić neretko je tema u medijima, a pevačica otkriva da li bi se odazvala da ju je Ivana pozvala na svoju promociju.

Sandra Afrika je u otvorenom razgovoru otkrila detalje iz privatnog života – da li joj nedostaje muška pažnja, uspeva li da pronađe vreme za predah, kao i da li bi se odazvala pozivu koleginice Ivane Nikolić.

- Uh, pa jesam. Uzbuđena sam, sezona je krenula, mislim, nije krenula večeras, krenula je još pre 2 vikenda. Meni je nešto to "rano" ali moram da priznam da je stvarno ova sezona baš onako, krenula je ranije i puno je, super je. Nisam imala problem ni sa prošlom. Isto su svi živi nešto kukali na prošlu sezonu, kako je bila loša, kako je, ne znam, bilo ovako i onako. Meni je bilo dobro. Mislim, vidi, svaka sezona ista priča. Znači, svi kukaju, nikom nije dobro, svima je haos, loše, a svi u principu rade.

Ne nedostaje mi muška ruka

Sandra Afrika je i da li joj u životu nedostaje muška ruka s obzirom da je već dugo sama:

- Pa meni ne. Ja sam navikla, godinama je tako. Tako da, ono, šta znam, navika je čudo. Kad navikneš, onda... Ne znam šta će biti kad se neko pojavi, kako ću onda?

Imala je odgovor i na konstataciju da joj momci ne prilaze zbog saradnje sa bivšim dečkom, što je već neko vreme teza koja kruži na X-u.

- Jao, pa iskreno ne znam. Ako zato ne prilaze, onda stvarno katastrofa. Da, razmišljam sad već da ga ubijem. Ja mislim da to nema nikakve veze. Ne znam, meni je ovaj posao kao dete, eto. Kao da sam bila u braku i imam dete, eto, iz prvog braka, i to je to. Tako se prema svom poslu i prema tome ponašam. Tako čuvamo to, i ja i Mikiša, i nekako i ja gledam na to tako, znaš. Tako da, šta znam. Udale su se i ove što su se razvele, pa imaju jedno dete, pa valjda ću i ja, samo s bivšim. Ono, kao decu nemam. Mislim da nije to problem. Mislim da su više tu neke druge stvari problem, nego bivši ko bivši. Ja i Mikiša nismo 10 godina zajedno. Mislim, stvarno, koga više to zanima i koga više briga.

Kada je o odmoru reč, tokom sezone za to nema mesta, ali je u predsezoni svakako napravila kratki predah.

- Jao, ne. Baš malo spavam, malo odmaram, ali dobro, tu je šminka da sve pokrije. Nekako, sad mi nema spavanja. Sad sam onako i psihički i fizički spremna, tako da svaki dan radno. Samo idemo tamo-vamo. Vraćamo se ovde, pa za Hrvatsku, pa za Bosnu, pa svuda.

- Dobro, da, ima, ima momenata tih, naravno. Ja sam uzela odmor, da kažem, pre sezone, nekih 7 dana, i malo sam iskulirala tu i odmorila. Ali da, eto, kao napunim baterije. Ali dobro, onda kad se vratim, to su samo vikendi koji su radni, tako da ja od ponedeljka do četvrtka faktički imam vremena da odmorim.

O Ivani Nikolić

Kolege se nisu pojavile na promociji Ivane Boom Nikolić, a Sandra otkriva da li bi ona došla da je dobila pozivnicu

- Pa mene nije pozvala zato što se mi ni ne družimo. Kontam da je zvala kolege koje, ono, iole poznaje. Tako sam ja bar zvala na moju promociju. I naravno, zvala sam ljude koji su mene zvali na svoju i ja sam pozvala iste te ljude, i naravno ljude sa kojima se iole družim i poznajem ih. Tako da, ja i ona se nismo nikada družile, i samim tim nema razloga ni da me zove - rekla je Sandra u intervjuu za "Blic" i dodala:

- Verovatno da se družimo i, ono, da smo dobre, naravno da bih otišla.

Kada su u pitanju nove pesme njenih kolega , otkrila je da je neke već uvrstila na svoj album:

- Jao, da, pa svoju ne slušam nikada. Ima stvarno lepih pesama. Ja sam neke i skinula, ubacila u repertoar. To je ono što se sluša. Mislim, vidi se negde odmah šta se sluša, šta je prošlo, i prosto, eto, da se malo osveži repertoar. Jer opet sam ja neko ko peva 2 sata, nisam neko ko peva 2 puta po 15 minuta pa kao: "Ajde, brzo će proći, nije ni bitno" otpevam svoje pesme i to je to. Treba da bude malo prošarano, i opet treba malo da se osveži, i zbog publike i zbog mene. Mislim, ne mogu svaki dan da pevam jedno te isto, bukvalno.

Pa sve su mi moje dosadile zato što ih pevam non-stop. Ali ih volim, naravno. Volim ih, to su moje pesme, drago mi je kad vidim da i publika peva. Što starije, što ove nove.

Bivši ima šifru od mog Instagrama

Na pitanje da li joj muškarci ne prilaze zato što se "plaše" odgovorila je kroz osmeh:

- Ima svega po malo. Pa onda je l' ako dođe nekako, nekada, šta onda? Kao, šta da mi kaže?Boje se da dobiju korpu ili kako god, žargonski da kažem. Tako da, ne znam šta bih rekla. Ima svega po malo.

Poruke na Instagramu, otkriva pevačica i ne čita:

- Ja te poruke ni ne gledam. Znači, ja na Instagramu ne ulazim stvarno u te poruke. Ulazim da objavim neku fotografiju, eventualno stavim story kada idem na neki nastup i to.

A ovako sad ulazim kao i da nešto listam, da čitam poruke, iskreno ne. Imam ko mi vodi Instagram i te stvari. Mikiša je isto na Instagramu, tako da svi po malo tu gledaju i proveravaju.

Iako joj bivši dečko ima šifru od Instagrama sve je to u poslovne svrhe:

- Pa ni on bivši koji je na mom Instagramu. On je iz poslu. I on kači tako kad treba i to, a imam i dečka koji sve to radi. Neko mora da održava Instagram. Mislim, nekad treba da se izbaci nešto, a ja spavam. Kako ćemo? Neko mora. Znači, ili Mikiša ili on. I onda samim tim ima i šifru.

- Tako da na moj Instagram svi mogu da uđu. Da vide ko šta piše. Tako da, momci, nemojte da pišete ništa strašno, molim vas.

Momcima onda ništa drugo ne preostaje već da nabave njen broj telefona:

- Ja menjam telefon na mesečnom nivou. Ne vredi. Ko me nađe, svaka mu čast.

Autor: M.K.