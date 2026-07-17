STIGLA PRINOVA U PORODICU HANDŽIĆ: Dok čeka prvi album, Nermin preživljava najveću sreću (VIDEO)

Život je Nerminu Handžiću ovih dana podario jedan od najlepših razloga za osmeh. Nedavno je postao stric, nakon što je njegov stariji brat dobio bebu, a najradosnije vesti mladi pevač dočekao je u krugu svoje porodice u rodnom Tešnju.

Koliko mu ovaj trenutak znači pokazao je i emotivnim videom koji je objavio na društvenim mrežama odmah po izlasku bebe iz porodilišta. Uz jednostavan, ali iskren opis “Postao sam amidža”, Nermin je podelio prizor koji je dirnuo hiljade ljudi – zajedno sa svojim ocem peva novorođenoj bebi legendarnu pesmu “Ja vragolan i moj deda”.

U tom kratkom snimku nema glamura, reflektora ni velikih bina, već samo iskrena porodična ljubav, osmesi i emocije koje se ne mogu odglumiti. Upravo zbog toga video je za kratko vreme osvojio društvene mreže, prikupio milione pregleda i izazvao lavinu prelepih komentara ljudi koji nisu krili koliko ih je ovaj prizor raznežio.

Dok uživa u najlepšim porodičnim trenucima, Nermin se istovremeno priprema i za jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj muzičkoj karijeri. Uskoro će predstaviti svoj prvi studijski album, a publika će najpre imati priliku da čuje dugo očekivani duet sa njegovom nekadašnjom mentorkom Viki Miljković.I Viki privodi kraju rad na svom novom albumu, kojim se posle dugih 17 godina vraća diskografskim izdanjima, a nove pesme objaviće već u narednih mesec dana.

Posebnu težinu ovom projektu daje činjenica da će upravo albumi Nermina Handžića i Viki Miljković biti prva zvanična izdanja nove produkcijske kuće Balkan Sound Factory, koju je osnovao Dragan Tašković Taške. Na taj način, uz nove pesme i velike planove, Nermin u isto vreme proživljava i najlepše trenutke na privatnom planu, dok mu se život menja na najlepši mogući način – i kao umetniku i kao ponosnom stricu.

Autor: M.K.