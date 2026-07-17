AKTUELNO

Domaći

STIGLA PRINOVA U PORODICU HANDŽIĆ: Dok čeka prvi album, Nermin preživljava najveću sreću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Foto gaja ||

Život je Nerminu Handžiću ovih dana podario jedan od najlepših razloga za osmeh. Nedavno je postao stric, nakon što je njegov stariji brat dobio bebu, a najradosnije vesti mladi pevač dočekao je u krugu svoje porodice u rodnom Tešnju.

Koliko mu ovaj trenutak znači pokazao je i emotivnim videom koji je objavio na društvenim mrežama odmah po izlasku bebe iz porodilišta. Uz jednostavan, ali iskren opis “Postao sam amidža”, Nermin je podelio prizor koji je dirnuo hiljade ljudi – zajedno sa svojim ocem peva novorođenoj bebi legendarnu pesmu “Ja vragolan i moj deda”.

U tom kratkom snimku nema glamura, reflektora ni velikih bina, već samo iskrena porodična ljubav, osmesi i emocije koje se ne mogu odglumiti. Upravo zbog toga video je za kratko vreme osvojio društvene mreže, prikupio milione pregleda i izazvao lavinu prelepih komentara ljudi koji nisu krili koliko ih je ovaj prizor raznežio.

Dok uživa u najlepšim porodičnim trenucima, Nermin se istovremeno priprema i za jedan od najvažnijih trenutaka u svojoj muzičkoj karijeri. Uskoro će predstaviti svoj prvi studijski album, a publika će najpre imati priliku da čuje dugo očekivani duet sa njegovom nekadašnjom mentorkom Viki Miljković.I Viki privodi kraju rad na svom novom albumu, kojim se posle dugih 17 godina vraća diskografskim izdanjima, a nove pesme objaviće već u narednih mesec dana.

Posebnu težinu ovom projektu daje činjenica da će upravo albumi Nermina Handžića i Viki Miljković biti prva zvanična izdanja nove produkcijske kuće Balkan Sound Factory, koju je osnovao Dragan Tašković Taške. Na taj način, uz nove pesme i velike planove, Nermin u isto vreme proživljava i najlepše trenutke na privatnom planu, dok mu se život menja na najlepši mogući način – i kao umetniku i kao ponosnom stricu.

Autor: M.K.

#Nermin Handžić

#Porodica

#Prinova

#Sreća

#album

POVEZANE VESTI

Domaći

NERMIN HANDŽIĆ ZAPOČEO NOVO POGLAVLJE U BEOGRADU: Mladi pevač kupio prvi stan

Domaći

Ponosna strina zapevala: Brat Filipa Živojinovića postao tata, Prija se latila mikrofona i dovela atmosferu do usijanja (FOTO)

Domaći

Nermin Handžić otkrio detalje snimanja prvog albuma: Taške se vraća, vraćaju se i hitovi (VIDEO)

Domaći

Nermin Handžić dobio priliku kakvu niko od mladih pevača nije imao: Pogledajte nastup sa turskim muzičarima o kome se priča danima (VIDEO)

Hronika

OTKOPČALA PRSLUK, SKINULA POJAS... Stravični detalji nesreće u Budvi: Evo šta su rekli iz agencije gde se prijavila za parasejling OTAC U ŠOKU

Domaći

U detinjstvu obrok delio na šest delova da niko ne legne gladan, a i penziju dočekao u BEDI: Teška sudbina našeg LEGENDARNOG GLUMCA nateraće vam suze