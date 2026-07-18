PEVAČICA (39) IMA ČETVORO DECE, A OVAKO IZGLEDA KADA SE SKINE! Podelila selfi u kupaćem i oduševila figurom (FOTO)

Pevačica Milena Vučić (39) porodila se prošle godine i na svet donela bliznakinje.

Ona je majka četvoro dece i na mrežama se trudi da bez ulepšavanja pokaže kako izgleda život majke koja radi, ima obaveze i nekada je i umorna i iscrpljena.

Milena je sada uspela da ugrabi trenutak za odmor na plaži, a odatle je podelila selfi u jednodelnom kupaćem kostimu.

Ona je bila u ljubičastom modelu, a svi su komentarisali da fenomenalno izgleda nakon porođaja.

"Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete"

Podsetimo, Milena je nedavno gostujući na Blic televiziji govorila o trudnoći i prvoj reakciji kada je saznala da nosi bliznakinje.

- Ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena jednom prilikom, i dodala da su deca dugo želela pojačanje.

Autor: M.K.