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MOGU DA PREDAJEM DECI U ŠKOLI! Naša pevačica se udala za žandarma i postala profesorka: Sad se skinula u bikini i podigla temperaturu ZGODNIM TELOM (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Jelena Kostov podigla je temperaturu na društvenim mrežama najnovijim, vrelim fotografijama sa plaže.

Ona je pozirala u klasičnom crnom bikiniju koji je savršeno istakao njenu vitku liniju i zanosne obline.

Celu letnju kombinaciju upotpunila je brendiranim šeširom i modernim naočarima za sunce dok su se zraci probijali iza nje. Poznato je da Jelena važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a ovim prirodnim izdanjem bez trunke preterivanja ponovo je to i dokazala.

Foto: Instagram.com

Komentari i pohvale na račun njenog izgleda odmah su počeli da se nižu, dok je vreli zalazak sunca u pozadini samo doprineo savršenom letnjem kadru.

"Mogu da predajem deci u školi"

Podsetimo, pevačica Jelena Kostov proslavila se u "Zvezdama Granda", a kasnije se prilično povukla iz medija nakon što je osnovala porodicu i postala majka. Privatan život i supruga koji je pripadnik žandarmerije vešto skriva od očiju javnosti, te nije ni čudo što nakon toliko godina provedenih na sceni malo ko zna šta je ona po obrazovanju.

Foto: Instagram.com

Jelena Kostov je završila Muzičku akademiju, odsek za opštu muzičku pedagogiju i sada je diplomirani teoretičar umetnosti. Ona je 2014. godine postala profesor, a jednom prilikom je istakla da je ponosna na svoj uspeh.

- Srećna sam što sam završila Muzičku akademiju i što sam sada diplomirani teoretičar umetnosti. Ako se jednog dana umorim od pevanja, moći da predajem deci u školi - rekla je ona tada.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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