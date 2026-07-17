MOGU DA PREDAJEM DECI U ŠKOLI! Naša pevačica se udala za žandarma i postala profesorka: Sad se skinula u bikini i podigla temperaturu ZGODNIM TELOM (FOTO)

Pevačica Jelena Kostov podigla je temperaturu na društvenim mrežama najnovijim, vrelim fotografijama sa plaže.

Ona je pozirala u klasičnom crnom bikiniju koji je savršeno istakao njenu vitku liniju i zanosne obline.

Celu letnju kombinaciju upotpunila je brendiranim šeširom i modernim naočarima za sunce dok su se zraci probijali iza nje. Poznato je da Jelena važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a ovim prirodnim izdanjem bez trunke preterivanja ponovo je to i dokazala.

Komentari i pohvale na račun njenog izgleda odmah su počeli da se nižu, dok je vreli zalazak sunca u pozadini samo doprineo savršenom letnjem kadru.

"Mogu da predajem deci u školi"

Podsetimo, pevačica Jelena Kostov proslavila se u "Zvezdama Granda", a kasnije se prilično povukla iz medija nakon što je osnovala porodicu i postala majka. Privatan život i supruga koji je pripadnik žandarmerije vešto skriva od očiju javnosti, te nije ni čudo što nakon toliko godina provedenih na sceni malo ko zna šta je ona po obrazovanju.

Jelena Kostov je završila Muzičku akademiju, odsek za opštu muzičku pedagogiju i sada je diplomirani teoretičar umetnosti. Ona je 2014. godine postala profesor, a jednom prilikom je istakla da je ponosna na svoj uspeh.

- Srećna sam što sam završila Muzičku akademiju i što sam sada diplomirani teoretičar umetnosti. Ako se jednog dana umorim od pevanja, moći da predajem deci u školi - rekla je ona tada.

Autor: M.K.