CECA ŠARIĆ SA BRUTALNIM ŠLICEM DO KUKA! U Sen Tropeu mami uzdahe u crvenoj haljini: Od njenih oblina svima pale vilice (FOTO)

Bivša supruga Duška Šarića, atraktivna manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, ponovo je uzburkala strasti na društvenim mrežama svojim provokativnim izgledom.

Ona je na svom Instagram storiju podelila fotografiju iz Sen Tropea na kojoj pozira u ultra-izazovnoj crvenoj haljini na jedno rame.

U prvom planu našao se brutalan šlic koji seže čak do kuka, kao i prorez na struku koji je savršeno istakao njenu izvajanu figuru. Zgodna manekenka je čitav stajling upotpunila upečatljivom crvenom torbicom i elegantnim sandalama, dok je opušteno pozirala na ulicama ovog letovališta.

Ovim vatrenim izdanjem Svetlana je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najatratktivnijih žena na našim prostorima, ostavljajući pratioce potpuno bez daha.

Bila sa Babićem i Šarićem

Podsetimo, o Svetlaninom ljubavnom životu dosta se pričalo kada je pre tri godine ostavila biznismena Branka Babića posle četiri godine veze, a najviše je bila u centru pažnje zbog braka sa Duškom Šarićem.Svetlana se 2005. godine udala Duška Šarića, a od njega se razvela 2010. godine. Sa njim ima dvoje dece. Posle razvoda od Šarica, sa njima se iz Vile na Dedinju preselila u Surčin.

Pojavila se u sportu Zdravka Čolića

Ona je 2003. godine proglašena za najboljim modelom na Starom kontinentu. Inače, Ceca se pored modelinga pojavljivala i u spotovima kod Zdravka Čolića, Goge Sekulić i mnogih drugih.

Autor: M.K.