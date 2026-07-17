Neda Ukraden u osmoj deceniji pleni na plaži: Skinula se u kupaći, a na glavi šešir i naočare, evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Pevačica Neda Ukraden još jednom je opravdala titulu najzgodnije bake Balkana, pozirajući u kupaćem kostimu na letovanju u Boki Kotorskoj.

Pevačica, koja gazi 75. godinu života, pleni neverovatnim izgledom, a za opuštenu vožnju brodom odabrala je elegantan slamnati šešir, naočare za sunce i kupaći sa leopard dezenom.

Ipak, najveću pažnju privukao je njen saputnik, preslatki jorkširski terijer sa žutom mašnicom na glavi, koji joj je pravio društvo tokom uživanja na vodi.

"Moja ljubav i ja", napisala je Neda u opisu ove fotografije, jasno stavljajući do znanja ko je njen omiljeni partner za letnje avanture. Komentari oduševljenih fanova odmah su počeli da se nižu, a mnogi poručuju da Neda u osmoj deceniji izgleda prosto neverovatno i negovano.

"Jedna je Neda" - bio je samo jedan od mnogobrojnih komentara.

Renovirala porodičnu kuću na selu

Podsetimo, Neda Ukraden je otkrila da je renovirala porodičnu kuću na selu, koja je bila ruinirana.

- Ja sam rođena u malom mestu, imamo svoje selo. To je meni nasleđe, od bake i dede. Ta kuća je bila ruinirana, ja sam je potpuno obnovila, vrlo se ponosim, to je njihov trud i muka, suze. Imam i jednu malu kamenu kuću u kojoj su se rodili moj tata i stric, a tu su živeli njihove životinje, uvek su imali krave, telad, svinja. Ja sam uvek molila boga, na letnjem raspustu, ja sam htela da sam spretna i odrasla kao ta deca koja tamo žive i rastu i u vinogradu i sa kravama, ali nisu mi dali da čuvam krave.

Autor: M.K.