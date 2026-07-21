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LUNA POKAZALA MAGIČAN PRIZOR IZ SVOG DOMA! Ćerkice Mia i Lana poziraju u identičnim šarenim haljinama: Stilizovane od glave do pete! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Luna Đogani raznežila je svoje pratioce na Instagramu najnovijom objavom svojih ćerki Mije i Lane. Ona je na svom storiju podelila presladak porodični trenutak na kojem devojčice poziraju u identičnim, šarenim jednorog haljinama od tila.

Dok starija Mia ponosno stoji u modernim belim čizmicama, mlađa Lana u sandalicama u rukama drži svoju igračku. Ovaj magični stajling devojčica upotpunjen je i rajfovima sa cvećem i jednorog rogom, što je čitavu scenu učinilo još slađom.

Ponosna mama je ovim prizorom iz njihovog doma još jednom pokazala koliko uživa u majčinstvu i odrastanju svojih naslednica koje je dobila u braku sa Markom Miljkovićem.

"Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete"

Foto: Instagram.com

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

Autor: M.K.

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