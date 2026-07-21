Anica Lazić ne želi da se uda za 39 godina starijeg Lazara Ristovskog, priznala zašto

Glumac Lazar Ristovski (73) nakon razvoda od koleginice Danice Ristovski, uživa u ljubavnoj romansi sa 39 godina mlađom glumicom Anicom Lazić.

Pojedini misle da je ona iz koristi sa njim u vezi, a ona ističe da je reč o iskrenoj ljubavi.

Ipak, kako ističe, Anica ne želi da se uda za skoro četiri decenije starijeg kolegu.

- U papir ne verujem. Brak je za mene dogovor dvoje ljudi da će raditi u najboljem interesu onog drugog. Da će o partneru brinuti kao o delu sebe. To vam papir ne može garantovati - rekla je Anica Lazić i progovorila o njenom i Lazarovom prvom susretu.

- Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati - rekla je ona.

Anica o razlici u godinama

Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako kaže, danas dobija samo poruke podrške.

- Danas primam samo lepe poruke podrške od ljudi iz čitavog regiona. Mnogi su se prepoznali u našoj priči. Vidim da se svest kod svih nas diže i nema više zabranjenih ljubavi. ljudi žele da vole i da budu voljeni. Mnogo je parova gde je velika razlika u godinama, samo što nisu izloženi javnosti kao Lazar i ja. Ljubav ne trpi ograničenja. Ne treba iznositi intimnu u javnost, ali ne treba ni kriti ljubav - izjavila je Anica Lazić.

Autor: M.K.