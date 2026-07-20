Marijana Mićić dugo krila muža, a sad pokazala kako uživaju na letovanju: Sa ćerkicom pozirala na jahti (FOTO)

Marijana Mićić sa suprugom Milošem Marjanovićem ima dve ćerke, a supruga je dugo krila od javnosti. Oni trenutno uživaju na letovanju u Grčkoj odakle se voditeljka oglasila.

Marijana je sa ćerkicom pozirala na jahti tokom plovidbe, a devojčica je očarano gledala u lepotu grčkog ostrva, a ponosna mama nije skidala osmeh.

Ona je potom uslikala neodoljivi trenutak kada su ćerkice zagrljene šetale lukom.

Devojčice su bile u šarenim letnjim haljinama, a ova fotografija sve je raznežila.

"Važno je sa kim praviš decu"

Marijana je jednom prilikom dala savet devojkama da pažljivo biraju muškarce sa kojima će osnovati porodicu.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka tada u emisiji "Magazin in" i dodala:

- Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada.

Autor: M.K.