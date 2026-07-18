KO JE SUPRUGA UHAPŠENOG KOŠARKAŠA UROŠA PLAVŠIĆA?! Atraktivna Jovana pokorila društvene mreže, a zbog ovoga je trpela nasilje (FOTO)

Bivši košarkaš Uroš Plavšić se nedavno oženio influenserkom, atraktivnom brinetom Jovanom Tomić.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je nedavo po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu. Plavšić je, kako saznajemo, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao vojno lice, tačnije pripadnika obezbeđenja.

Ko je atraktivna supruga košarkaša

Plavšić se nedavno oženio influenserkom, atraktivnom brinetom Jovanom Tomić. Pored toga što je na društvenim mrežama prati veliki broj ljudi, Jovana se proslavila i učešćem u rijaliti programu Survivor".Ona je studirala na Biološkom fakultetu, a bila je angažovana i u modelingu i glumi. Veoma je aktivna na TikToku gde gotovo svakodnevno deli trenutke iz svog privatnog života.

Intimno venčanje

Jovana Tomić je blistala u čipkanoj uskoj venčanici do poda, a kosu je podigla u punđu.Njen stajling je bio sveden i elegantan, bez napadne šminke i nakita, a svi su ipak gledali u njenu lepotu.

Ljubavni par je svadbu napravio u uskom krugu prijatelja, a snimci sa intimnog slavlja su osvanuli na mrežama.

Jovana o sajber nasilju

Supruga košarkaša je nedavno govorila javno o sajber nasilju koje je trpela.

- U poslednje vreme pogotovo od kad je Uroš potpisao za Zvezdu i otišao na Olimpijske igre proživljavam jako čudan oblik bulinga, što mi uopšte nije jasno zašto. Ja furam svoju priču i kontent i delim neke naše lepe trenutke i momente,ali to je nešto što bi generalno delila na društvenim mrežama. Nije on sad došao u moj život pa ja sad odjednom snimam „Get ready with me“ ili nešto slično. Ne znam zašto je to tako, ali ja sam debelokožac što se tiče tih stvari, to sam naučila u Survajveru. Ako tamo neka Marica, smatra da sam ja needukovana glupača, ja na to ne mogu da utičem. Obrisali su mi twiter nalog pre godinu dana, meni i Bikoviću u isto vreme, iz nepoznatih razloga.

Detalji incidenta

Napad Uroša Plavšića se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju.Kako je Kurir saznao, organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP.

Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede, glave i ruke.Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo Napad na vojno lice u vršenju vojne službe, potvrđeno je za Kurir u Visem javnom tuzilastvu u Beogradu.Inače, izvor Kurira otkriva da se sumnja da je bio pijan i pod dejstvom narkotika.

Autor: M.K.