U PET UJUTRU SAM IŠLA NA PIJACU DA PRODAJEM KAFU! Romana progovorila o najbolnijem periodu i ratnim vremenima: Stavim kačket na glavu...

Romana Panić govorila je o svom privatnom životu i prisetila se detinjstva.

Pevačica je otkrila detalje iz svog odrastanja za koje do sada javnost nije znala.

"Bila sam veselo dete"

- Ne razumem toliko interesovanje publike za nas iz perioda kada smo bili mali. Bila sam veselo dete koje je bilo mnogo komunikativno, radosno. Već sa 4 godine sam volela muziku, a i moji roditelji su jako muzikalni, tata je i svirao gitaru. Majka je uvek volela da peva, ali se nikada nisu profesionalno bavili tim, nisu smatrali da to bilo kome iz porodice može da bude posao ili poziv. Tu priču sam ipak ja prva pogurala i borila se za svoje mesto... Prvo sam počela da pevam u kafiću sa 16 godina - govorila je Romana za full screen media i dodala:

"Prodavala sam kafu na pijaci"

- U vreme ratnih godina, došla nam je rodbina sa svih strana. Iz svih mesta gde je srpski narod morao da se iseli, a moji roditelji su uvek tu bili za familiju. Muškarci su bili na vojnim pozivima, kad su se zalihe istrošile, sve smo radili. Bilo je najteže. Moji su otvorili pržionicu kafe, pa smo mi ženski deo radili tamo. Ustajali smo noću jer je samo tada bilo struje, pa smo mlele i pržile kafu. Na mene je pao taj deo da u pet ujutru odem na pijacu i prodajem tu kafu. To je bila pomoć mojim roditeljima. U to vreme su mene ljudi već prepoznavali na ulici jer sam već bavila muzikom, pa sam nosila kape, kačkete, dukserice, da se maskiram. Posle su ljudi pričali svašta, da sam došla sa dna, da sam došla sa pijace...

Problemi sa zdravljem

Panićeva je nedavno govorila o zdravstvenim problemima.

- Sa 15 godina sam saznala da imam dijabetes tip 1. Sasvim slučajno, u pubertetu kreneš da jedeš mnogo slatkiša, hrane, međutim to je bilo nenormalno, ja sam jela tolike količine hrane poslednja 2 meseca pre nego što ću da otkrijem za tu komplikaciju, a stalno sam mršavila – ispričala je Romana jednom prilikom.

Iako je unosila velike količine hrane, kilogrami su se topili, a umor je postajao sve izraženiji. Takvi simptomi naveli su je da potraži lekarsku pomoć, nakon čega je usledila dijagnoza koja je u potpunosti promenila njen život.

- Bila sam u stanju da pojedem kilogram banana, 300 gr čokolade, a svakog dana imam sve manje kilograma, i onda je majka primetila da nešto nije u redu i baš je striktno tražila da mi se kroz vađenje krvi pogleda šećer.

Autor: M.K.