RACIJA U KLUBU GDE JE NASTUPAO DESINGERICA: Otkriveno zbog čega je kažnjen, evo šta je Despić izjavio

Policija je tokom racije u klubu u Sutomoru kaznila Desingericu zbog nedostatka ličnih dokumenata.

U noći između petka i subote došlo je do policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, u kojem je u tom trenutku nastupao Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, saznaje Kurir.

Prema informacijama, policija je tokom racije privela nekoliko osoba radi utvrđivanja identiteta, među kojima je bio i popularni reper. Kako je naknadno potvrđeno u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Desingerica je kažnjen novčanom kaznom od 200 evra jer kod sebe nije imao lična dokumenta.

Pored njega, sankcionisana su još dvojica državljana Srbije, takođe zbog kršenja Zakona o strancima. Tokom kontrole u klubu zatečeno je i 11 maloletnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok su nadležne službe utvrdile više nepravilnosti u radu lokala, zbog čega su odgovornim licima izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 evra.Ekipa Kurira kontaktirala je Desingericu, koji je kratko prokomentarisao čitav slučaj.

Pa nema šta... Oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima dobro - rekao je Desingerica.

Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore prenosimo u celosti:

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, zatečeno je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, naime, tokom noći 18.07.2026. godine, u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časa, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u Sutomoru, kojom prilikom su u Odeljenje bezbednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedena tri lica – estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica (33), koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj. (33), svi državljani Republike Srbije.

Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 evra, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima.

U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole. U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu biće pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina.*

Nadležne inspekcijske službe na lokalnom i državnom nivou, koje su sa policijskim službenicima vršile kontrolu, utvrdile su veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim licima – pravnom i fizičkim – izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 evra.*

Imajući u vidu sve navedeno, kao i ponašanje estradnog umetnika Dragomira Despića Desingerice na nastupima, koristimo priliku da pozovemo roditelje i udruženja roditelja da podnesu prijavu policiji ukoliko imaju saznanja da se Despić neprimereno ponašao prema njihovoj maloletnoj deci prilikom njegovih nastupa u klubovima i ugostiteljskim objektima."

Autor: M.K.