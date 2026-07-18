Bivšu učesnicu ZADRUGE dečko prevario sa muškarcem, a ona je PRAVA BOMBA: Pokazala brutalno telo na plaži, tri godine se oporavljala od ŠOK AFERE (FOTO)

Pevačica Sara Reljić nosi titulu džepne Venere koju iz godine u godinu opravdava.

Bombastična plavuša važi za jednu od najzgodnijih na domaćoj javnoj sceni, u šta nas je uverila i ove godine kada je pokazala zgodno telo na plaži.

Sara trenutno boravi na odmoru odakle se oglasila i pokazala kako uživa u prelepim peščanim plažama, koktelima i sunčanju. Pevačica je zadivila pratioce fotografijama u kupaćem kostimu sa animal printom koji je istakao njeno izvajano telo.

Bivši dečko ju je prevario sa muškarcem

Inače, Sara Reljić koja se nedavno udala, jednom prilikom je otvoreno govorila o tome da je saznala da ju je dečko prevario i to sa muškarcem.Sara je objasnila da je najpre saznala da ju je dečko prevario sa drugom devojkom, što je podnela teško, ali ju je dotuklo saznanje da je bio i sa muškarcem.

- Meni je posle toga, posle skoro godinu dana, došao jedan čovek koji mi je bio sunce u svemu tome. Ja sam se, inače, pitala šta se tu dešava, zašto nije zainteresovan... (smeh) Prijatelj mi je rekao da misli da je on u drugom timu. Onda sam vratila film, videla sam poruke njegove od druga... Bio je ozaren kad je bio sa njim. Kad sam saznala da me je prevario sa muškarcem bilo mi je 10 puta gore nego da me je prevario sa ženom. Vrlo brzo se klupko odmotalo, sve se posle saznalo. Lečila sam svoje rane dugo - rekla je ona nedavno za "Blic".

Podsećanja radi, Sara Reljić se udala nakon 10 dana veze.

Autor: M.K.