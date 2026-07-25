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BILA KONOBARICA I TIME SE PONOSI! Kaja Ostojić otkrila kako je zarađivala novac kao srednjoškolka, na ovome je posebno zahvalna svojim roditeljima

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Konobarisala pre nego što je postala poznata!

Pevačica Katarina Ostojić Kaja bila je gošća Sanje Marinković u emisiji ''Magazin In'' i tom prilikom prisetila se perioda kada je tokom gimnazijskih dana radila kao konobarica u kafiću.

Koji ti je bio prvi posao kad si bila mlada?

- I sad sam mlada - našalila se pevačica i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako izuzmemo što smo kad smo bii deca prodavali one narukvice i to, pleli na moru i ispred zgrade. Posle toga sam tokom gimnazije radila u kafiću. Mislim da je to nešto najbolje što roditelj može da uradi za svoje dete da ga stimuliše i motiviše da što ranije radi neki posao. Jako sam ponosna na to. I moja ćerka je počela rano da radi - rekla je Kaja ponosno.

Emotivno o ćerki

Kaja je posebno emotivno govorila o ćerki, koja već neko vreme živi u Americi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa ćerkom sam uvek imala otvoren odnos. Jako sam ponosna na nju. I mene je prešišala! Pre neki dan je dobila zelenu kartu, ima belgijski pasoš, nisam mogla bolji posao da odradim! Živi u najlepšem delu Majamija, sa ljudima koji je obožavaju. Fali mi ovde, fali mi i kao saradnik, ona zna sve da radi. Ona će meni zauvek da bude dete, pogotovo kad nešto pogreši, pa dreknem! (smeh) Teško nam je da se uskladimo da se čujemo, zbog vremenske razlike. U martu idem kod nje, deca bi trebalo da rade čim postanu punoletni - istakla je pevačica.

Autor: M.K.

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