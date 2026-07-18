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Kolaps u Vodicama: Jalu Brata i Bubu Corellija obezbeđenje jedva dopratilo do bine, fanovi blokirali plažu kraj kluba

Izvor: Pink.rs, Foto: Kontraformalni/La Playa ||

Najpoznatiji reperi u regionu priredili koncert za pamćenje u Vodicama!

Petak navečer u Vodicama obilježio je nastup regionalnih zvijezda Jale Brata i Bube Corellija, koji su pred prepunim klubom La Playa priredili koncert za pamćenje i oborili rekord posjećenosti.

Foto: Kontraformalni/La Playa

Interes publike bio je toliki da su se redovi na ulazima počeli stvarati nekoliko sati prije početka nastupa te su se protezali sve do plaže uz koju se klub nalazi, dok su zaštitari popularne repere kroz nepreglednu masu jedva uspjeli dopratiti do pozornice.

Večer je protekla u znaku njihovih najvećih hitova, koje je publika od prve do posljednje pjesme pjevala uglas. Nizali su se “Tec-9”, “Divljam”, “Bez koda”, “Ajkula”, “Ona’e”, “Roze suze” i brojni drugi hitovi koji su atmosferu držali na vrhuncu tijekom cijele večeri.Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se tijekom izvedbe pjesme “Klinka”, kada su stotine upaljenih bljeskalica preplavile klub.

Video: Kontraformalni/La Playa

Na kraju koncerta Jala i Buba zahvalili su se oduševljenim obožavateljima.

- Bravo, Vodice. Svaka vam čast. Hvala puno. Hvala vam za divnu noć, vidimo se. Volimo vas - poručili su.

Nezapamćen interes za njihov koncert rezultirao je i novim datumom. Jala Brat i Buba Corelli u Vodice se vraćaju 10. kolovoza, kada će održati reprizu spektakla.

Već večeras na pozornicu La Playe izlazi Džejla Ramović, a slijede Elena Kitić i Inas (21. srpnja), Milica Pavlović (23. srpnja), Nataša Bekvalac (25. srpnja), Teodora (28. srpnja), Relja (30. srpnja) te Devito, koji će nastupom 31. srpnja zaključiti koncertni mjesec u popularnom vodičkom klubu.

Foto: Kontraformalni/La Playa

Autor: Pink.rs

#Buba Koreli

#Jala Brat

#nastupi

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