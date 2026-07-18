Ognjen Amidžić iznajmio privatni avion za ženu i ćerku! Mina objavila sliku: Tata postavio visoke standarde (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić odlučio je da svojoj porodici priušti posebno putovanje, pa je za suprugu Minu i ćerkicu Lolu iznajmio privatni avion.

Mina je na Instagramu podelila dirljivu fotografiju njihove naslednice iz aviona i otkrila da je ovo bio njen prvi let. Uz fotografiju male Lole, uputila je i duhovitu poruku koja je privukla veliku pažnju.

- Tata je postavio visoke standarde, puno sreće želim muškarcu kojeg ona jednog dana odabere.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a pratioci su istakli da je Ognjen još jednom pokazao koliko je posvećen porodici.Podsetimo, Mina i Ognjen Amidžić uživaju u skladnom porodičnom životu i zajedno imaju ćerkicu Lolu i sina Peruna, dok voditelj iz prvog braka ima i sina Matiju.

Mina je često aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli trenutke iz njihove svakodnevice.Inače, Ognjen i Mina imaju i zanimljivu porodičnu povezanost koja datira mnogo pre nego što su započeli vezu.Kako je voditelj jednom prilikom ispričao, njihove porodice se poznaju godinama, a njegov otac je bio razredni starešina Mininoj majci.

- Ispostavilo se da moj tata bio razredni Mininoj mami. Kad je moj tata završio fakultet sa 24 godine, poslali su ga u Šabačku gimnaziju da predaje istoriju. U prvom odeljenju u kom je bio razredni bila je Minina mama, koja je u tom trenutku mlađa od njega šest godina - ispričao je nedavno Ognjen, koji sa Minom ima i ćerku Lolu.

Autor: M.K.