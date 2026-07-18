SLUŠAJ ME SAD... BUKTI RAT IZMEĐU MALE CANE I ERE OJDANIĆA: Ona se oglasila: Ovo ga je upozorila dan pred Bajićevu sahranu

U emotivnom obraćanju, Mala Cana se osvrnula na odnose sa Erom Ojdanićem nakon sahrane Andrije Bajića.

Pevačica Mala Cana ostala je bez supruga, pevača Andrije Bajića 7. jula. On je sahranjen 16. jula u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Njegova supruga obeležila je sedmodnevni pomen, a danas je otišla na VMA, gde je preminuo, po njegove stvari.

- Došla sam da ispoštujem svog supruga i da mu dam sedam dana. Došla sam sada na VMA jer su me zvali da uzmem njegove stvari - rekla je Mala Cana u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Era Ojdanić je na dan sahrane izjavio da je tužno i ružno što je Mala Cana tražila od sveštenika da budu dva žita i otkrio da joj je prekinuo vezu kada ga je pozvala telefonom.

Mala Cana je sad prokomentarisala njegove navode.

- Nemam šta da kažem i da mu uputim. Treba da ga bude sramota i da se Boga boji. Ja ništa nisam ispratila, nijedan članak nisam pročitala. Rekli su mi i da je moj govor na sahrani bio u svim medijima, ali ja nemam snage da to gledam. Telefon ne uzimam i shvatila sam da ne treba da silim. Sve sam uradila kako treba i po volji mog supruga. Hoću da imam spokoj u duši koji i osećam - rekla je pa nastavila:

- Što se tiče Ere, dobila sam informaciju da je pričao da ja bacam sve na sebe, što je za mene sramno. Znao nas je odlično, predstavljao se kao prijatelj. Andrija ga je poštovao. Era je znao da pozove samo kad mu nešto treba. Svi mi znamo ko je Era, ja sam uzela telefon dan pred sahranu i pozvala ga. Pitala sam ga samo otrestio: "Ero, da li te je Andrija nešto uvredio?", onda sam pitala da li sam ga je uvredila, on je rekao "ne, nikako". Pitala sam ga da li je svestan da je Andrija sada živ, šta bi se desilo. Andrija nije davao na mene prašina da padne, a kamoli da neko mene kalja ili njega.

Mala Cana je nastavila da prepričava razgovor s Ojdanićem.

- On je meni počeo da priča kako to novinari izmišljaju i izvređao je sve novinare. Slagao je i gde je vozio i u kom pravcu je išao. Ja sam samo rekla: "Slušaj me sad. Sutra ako hoćeš dođi da ispratiš svog kolegu Andriju, ali nemoj slučajno da mi praviš scene kao kod Bore Drljače". Onda sam mu rekla: "Ponavljam ti, dobro te poznajem, svi znaju na estradi ko si, ali nemoj sutra da si došao da mi praviš scene na sahrani moga supruga velikana Andrije Bajića. Da koristiš taj tužan trenutak zarad svog marketinga" i spustila sam slušalicu. Posle toga sam čula da me je pljuvao, a da, rekao mi je da će doći da ga ispratimo i da ćemo ići na daću. Ja mu kažem da ne mogu da prisustvujem na daći, postoje razlozi, on je bio uporan da moram. Pošto smo ipak bili prijatelji, ja sam mu rekla da sam otišla kod sveštenika da se posavetujem, da ne uradim nešto grešno. Eri bih poručila da nađe ženu kao što sam ja bila Andriji. Da mu kuva, sprema, brine o njemu. Andrija je meni bio sve. Ja sam otišla sa tri pitanja Ocu, on je rekao da će on otići kod Andrijinih ćerki da pokuša da se sve uradi kako treba. Sahranu nisam regulisala ja, znate ko je odobrio Aleju i ko je to regulisao. Beskrajno sam zahvalna. Moj muž počiva tamo gde treba. On se borio za mene, ja za njega i njemu je tu mesto.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa folkerom, ali njegov telefon trenutno nije dostupan. Poslali smo mu i poruku, ali do objavljivanja teksta on nije odgovorio.

Era: Ne želim nikakav kontakt s Malom Canom

Podsetimo, Era je na sahrani Andrije Bajića istakao da sa udovicom Male Cane više ne želi nikakav kontakt.

- Najradije bih da ne pričam ništa, bolje da ćutim. Šta sam imao rekao sam na komemoraciji, ali je ružno i tužno da osam dana ne može da se održi sahrana jednog takvog velikana - započeo je Ojdanić pa se dotakao ponašanja Male Cane

- Na sve to gledam i tužno i ružno. Ja znam Canu poštujem je i svaka njoj čast, ali on to nije zaslužio. Danas sam prvi put čuo predlog da kad se sahranjuje moj kolega i prijatelj i veliki umetnik da budu dva žita i dve pananije - na konstataciju novinara da je to Cana tražila od sveštenika, Era je dodao:

- Ona je mene držala na telefonu dva sata. Kad mi je spomenula dva žita i panaju i da je za to pitala sveštenika da li može, ja sam joj prekinuo vezu i završio razgovor. To imam da kažem i više ništa.

Autor: M.K.