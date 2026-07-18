S BINE U MARICU! DRŽALI SU NAS DO PET UJUTRU: Desingerica otkrio detalje drame u Crnoj Gori - evo šta se desilo u diskoteci

Dragomir Despić Desingerica priveden je tokom policijske kontrole u jednom noćnom klubu u Sutomoru, a nakon burne noći oglasio se i otkrio šta se tačno dogodilo.

Kako je ispričao, do privođenja je došlo jer kod sebe nije imao lična dokumenta, a celu situaciju opisao je kao "zanimljivu noć".

"Ljudi su skakali, hteli da uđu sa nama u kombi"

Desingerica je detaljno opisao trenutak kada je policija upala u klub i prekinula nastup.

– Ušli su, prekinuli muziku, svi su mislili da je sprdnja, da je deo nastupa. Sa bine su nas odveli dole do šetališta i spakovali u maricu. Ljudi su skakali, hteli da uđu s nama u kombi – izjavio je reper za Telegraf.

"Do pet jutros su nas držali"

On je istakao da je policija samo radila svoj posao i da situacija nije bila toliko dramatična kako je na prvi pogled izgledalo.

– Nismo imali dokumenta kod sebe. To se desilo na nastupu, ljudi su radili svoj posao, legitimisali nas, i mi smo radili svoj posao... Priveli su nas posle. Okej je bilo, zanimljiva noć. Do pet jutros su nas držali. Nije bilo ništa strašno koliko je izgledalo strašno. Bitno je da me ljudi vole i podržavaju moj rad.

Pljuštale kazne: Reperu po džepu, a klubu kazna od 11.200 evra!

Podsetimo, Desingerica je priveden u noći između petka i subote u Sutomoru, zajedno sa još dvojicom državljana Srbije. Nakon što je utvrđen njihov identitet, sva trojica su kažnjeni sa po 200 evra zbog boravka u Crnoj Gori bez ličnih dokumenata, što je u skladu sa Zakonom o strancima.

Međutim, tu nije bio kraj problemima u klubu. Tokom iste racije, policija je zatekla čak 11 maloletnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok je jedno lice radilo bez potrebne dozvole.

Zbog ovih, ali i niza drugih utvrđenih nepravilnosti u radu, nadležne inspekcije su odgovornim licima u klubu izrekle ogromnu kaznu u ukupnom iznosu od čak 11.200 evra, dok će zbog služenja alkohola maloletnicima biti pokrenut i prekršajni postupak.

Autor: M.K.