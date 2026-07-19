ŠEST MESECI NAKON POROĐAJA DONELA OVU ODLUKU: Milica Todorović okrenula novi list zbog velike ljubavi

Nakon šest meseci otkako je na svet dolena novi život, pevačica Milica Todorović se vratila sceni, a juče je održala svoj prvi nastup. Ona je donela odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i muzičkim uspesima.

Kada se porodila, ponosna mama se nije odvajala od svog naslednika Bogdana, pa nema dileme da joj je ovaj povratak poslu sigurno teško pao. Međutim, pevačica je rešila da ne zapostavi muzičku karijeru, te tako je tokom ovog leta već zakazala nastupe.

Tokom trudnoće, Milica je većinu svog vremena provodila u rodnom Kruševcu sa svojom porodicom. Tada se i povukla iz javnosti, a nakon što se porodila, vratila se u Beograd gde je boravila i njena majka koja joj je najviše pomogala u obavezama oko bebe.

Milica je nedavno za domaće medije priznala da i dalje nije svesna činjenice da je postala mama.

- Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem - ispričala je pevačica.

Organizovala proslavu svom partneru

Podsetimo, pevačica je, kako smo pisali, organizovala romantično slavlje za svog partnera daleko od gradske gužve i očiju javnosti, a za ovu posebnu priliku iznajmila je luksuznu kućicu neobičnog dizajna na obodima planine Kosmaj, gde su zajedno proveli nedelju uživajući u prirodi, miru i potpunoj privatnosti.

Kako prenose izvori bliski muzičkoj zvezdi, Milica je danima unapred planirala svaki detalj kako bi svom partneru, koji je inače oženjen, priredila iskustvo iz snova. Želela je da sve izgleda filmski, intimno i potpuno drugačije od klasičnih proslava u restoranima i klubovima, pa se odlučila za koncept romantičnog vikenda u prirodi.

- Milica je želela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se videti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nežna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča - rekao je izvor blizak pevačici.

Tokom večeri par je uživao uz vino. Oni koji poznaju Milicu kažu da je poslednjih meseci veoma srećna i ispunjena. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od javnosti, jasno je da joj ljubav veoma prija. Upravo ova spontanost je ono što je najviše opisuje privatno.

Autor: M.K.