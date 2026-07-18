SLOBA VASIĆ SLAVI ROĐENDAN U ZAGRLJAJU ĆERKE! Na stolu torta i vatromet: Pevač posle teškog perioda ponovo srećan i nasmejan (FOTO)

Pevač Sloba Vasić proslavio je svoj 35. rođendan u toplini porodičnog doma, a dirljive trenutke podelio je sa svojim pratiocima.

Nakon izuzetno teškog životnog perioda i boravka u klinici "Laza Lazarević", koji su obeležili protekli period, pevač ponovo ima iskren osmeh na licu.

Najveću radost i podršku u ovim trenucima pružila mu je njegova naslednica, koja mu je tokom proslave radosno sedela u krilu dok su zajedno duvali svećice. Slavljenik nije krio sreću što ovaj dan provodi u društvu svoje mezimice, koja je očigledno njegov najveći pokretač i motivacija za bolje sutra.

Ispod rođendanskih fotografija odmah su počele da se nižu brojne čestitke kolega i fanova, koji su Slobi poželeli pre svega zdravlje, mir i uspešan povratak na muzičku scenu.

"Neke stvari sam radio i bez razmišljanja"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić proslavio se takmičenjem u "Zvezdama Granda", a kako kaže, zbog nekih situacija je zažalio što je postao poznat.

- Počeo sam da radim sa 14 godina, tata me je jedva pustio. Ta prva kafana u kojoj sam pevao je bila 500 metara od naše kuće. Sećam se koliko je majka plakala kada sam odlazio iz Subotice, otac isto. Traumatično je bilo, stresno, ali otac mi je rekao da me pušta da bih sebi napravio bolji život.

Kako kaže, želeo je da postane poznat, ali je zažalio.

- Tada jesam, ali bilo je kasnije situacija i kada sam se pokajao što sam postao poznat. Znaš svoje sposobnosti i vrednosti, znaš koliko možeš da ideš, znaš svoje vokalne sposobnosti... rekao je Sloba, pa dodao:

- Tokom popularnosti nisam razmišljao ni o čemu, zato što me to nosilo, to je bila baš ogromna popularnost i nisam imao vremena da razmišljam. Neke stvari sam radio i bez razmišljanja. Živelo se opušteno, bio sam svestan te popularnosti, gde god se okrenem samo čujem 'Sloba Vasić', i danas me ljudi na ulici sreću i znaju moje pesme - pričao je pevač.

Autor: M.K.