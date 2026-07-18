ĐINA DŽINOVIĆ OBILAZI SAMO SKUPE DESTINACIJE: Na njoj najskuplji nakit, a tek da vidite u kakvim specijalitetima uživa (FOTO)

Đina Džinović, ćerka poznatog pevača Harisa Džinovića i Meline, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama svojim novim objavama. Mlada influenserka trenutno uživa na luksuznoj destinaciji u Španiji, a pratioce je pozdravila direktno iz prestižnog hotela u Marbelji.

Ona je podelila prelepe kadrove sunčanog letovališta, ali i trenutke opuštanja uz vrhunske gastronomske specijalitete.

Đina je pozirala u elegantnom izdanju, dok su njena prepoznatljiva lepota i skupoceni nakit odmah izbili u prvi plan. Komplimenti na račun njenog izgleda i stila života i ovog puta su preplavili društvene mreže.

Melina se nedavno udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda,

Podsetimo, Melina se nedavno udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda, a njihov sudbinski susret odigrao se, verovali ili ne - u taksiju.Dobro obavešteni izvor podelio je detalje o tome kako je Melina o ovom događaju pričala bliskim prijateljicama:

- To je filmska priča. Melina je poručila taksi da se vozi do aerodroma. Ne znam kuda je letela, ali taksista je ljubazno upitao da li može da poveze još jednog gospodina. Malo jeste to čudno jer taksista kada uzme putnika retko kada vozi i drugu mušteriju. Možda je to bila posebna situacija ili sudbina. Nešto jeste, ali ovo je lično Melina pričala svojim prijateljicama - pričao je izvor za domaće medije.

Autor: N. Ž.