NAJLEPŠA ŽENA TENISERA GRMI NA JAHTI: Aleksandra Troicki izgleda kao milion dolara, Viktor je uslikao u plavom bikiniju, jedva obuzdala bujne obline (FOTO)

Supruga Viktora Troickog, Aleksandra Troicki nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena tenisera, a najnovijim fotografijama sa letovanja u to nas je podsetila i zašto.

Atraktivna brineta trenutno je na letovanju, gde uživa u krstarenju na jahti, odakle je podelila prelepe kadrove.

Aleksandru je na brodu uslikao suprug Viktor što je onda odmah podelila na svom Instagramu. Lepotica je pozirala u plavom kupaćem kostimu koji je istakao njeno bujno poprsje, a preko je nosila laganu košulju iste boje.

Na Aleksandrinom profilu osvanulo je mnoštvo komplimenata, a jedan od njih bio je od Biljane Tipsarević, supruge Janka Tipsarevića.

Kako su se upoznali

Bivši teniser je jednom prilikom govorio o upoznavanju sa suprugom.

- Sa ženom je upoznavanje bilo spontano. Bio sam na pripremama na Kopaoniku, a ona je imala slikanje za naslovnu stranu auto-časopisa. Ušli smo u konverzaciju, ali je ona bila... kako da ti kažem, rezervisana. Sutradan sam slučajno naleteo na nju. Kasnije sam je sreo još nekoliko puta. Broj telefona dala mi je tek posle sedam meseci! Verovatno sam zato i zagrizao i hteo da dođem - rekao je Viktor tada.

Inače, Viktor i Aleksandra nedavno su ćerkici proslavili rođendan.

Autor: M.K.