PINK.RS PAPARACO! Maja Berović uhvaćena u Bečićima: Sa suprugom Alenom uživa kraj bazena, evo kako provode letnje dane!

Pevačica je pred nastupe pronašla vreme za predah na crnogorskom primorju, a naš paparaco zabeležio je opuštene trenutke sa suprugom.

Pevačica, Maja Berović, leto provodi radno, ali između brojnih nastupa pronašla je vreme i za zasluženi odmor. Naš paparaco uslikao je pevačicu u Bečićima, gde uživa u društvu supruga Alena.

Maja je uhvaćena u potpuno opuštenom izdanju, dok je sedela za stolom pored bazena jednog hotelskog kompleksa. U jednom trenutku razgovarala je telefonom, dok je u drugoj ruci držala lepezu, pokušavajući da se rashladi od visokih temperatura. Za stolom su joj društvo pravili suprug Alen i još jedan prijatelj, a atmosfera je bila više nego prijatna.

Iako je navikla na reflektore i velike bine, pevačica je pokazala da najviše uživa u jednostavnim trenucima daleko od gužve. Bez imalo pompe, sa osmehom na licu i u ležernom letnjem izdanju, Maja je privukla pažnju prisutnih, ali nije dozvolila da joj to pokvari odmor.

Poznato je da Maja i Alen godinama važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a zajedničke trenutke van poslovnih obaveza koriste da napune baterije pred nove profesionalne izazove. Uskoro je očekuju novi nastupi širom regiona, pa nema sumnje da će ovaj predah na crnogorskom primorju i te kako prijati.

Autor: N.B, N.V.