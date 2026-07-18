Milica Todorović ponovo na sceni, a njena majka otišla iz Srbije: Evo odakle se oglasila! (FOTO)

Jasmina Todorović, majka pevačice Milice Todorović je u poslednjem periodu bila jako posvećena unuku Bogdanu, a sada je spakovala kofere i napustila Srbiju.

Naime, Jasmina je odlučila da odmori od gradske gužve, pa je otišla da uživa na moru, odakle se i oglasila.

Ona nije otkrila gde se tačno nalazi, ali je sa svojim pratiocima na mrežama podelila kadar sa plaže. Na objavljenom snimku videli su se talasi ne tako mirnog mora.

Nakon šest meseci otkako je na svet dolena novi život, pevačica Milica Todorović se vratila sceni, a juče je održala svoj prvi nastup. Ona je donela odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i muzičkim uspesima.

Kada se porodila, ponosna mama se nije odvajala od svog naslednika Bogdana, pa nema dileme da joj je ovaj povratak poslu sigurno teško pao. Međutim, pevačica je rešila da ne zapostavi muzičku karijeru, te tako je tokom ovog leta već zakazala nastupe.

Tokom trudnoće, Milica je većinu svog vremena provodila u rodnom Kruševcu sa svojom porodicom. Tada se i povukla iz javnosti, a nakon što se porodila, vratila se u Beograd gde je boravila i njena majka koja joj je najviše pomogala u obavezama oko bebe.

Milica je nedavno za domaće medije priznala da i dalje nije svesna činjenice da je postala mama.

- Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem - ispričala je pevačica.

Autor: N.B.