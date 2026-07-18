Moj muž ne želi decu: Verica Rakočević sa duplo mlađim suprugom otišla van Srbije, o njihovom braku svi pričaju

Modna kreatorka Verica Rakočević i kompozitor Veljko Kuzmančević otputovali su van Srbije, pa su pokazali kako provode dane. Oni su u sportskoj opremi šetali ulicama, te su momente zabeležili za Instagram.

Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević trenutno borave u Severnoj Makedoniji, odakle su se oglasili na društvenim mrežama i pokazali kako uživaju daleko od gradske gužve.

Na snimku koji su podelili vidi se bračni par kako šeta kroz park u sportskim, usklađenim kombinacijama, dok obilaze prirodne lepote i koriste slobodne dane za odmor.

Njih dvoje delovali su raspoloženo, a objava je privukla veliku pažnju njihovih pratilaca, koji su im u komentarima poželeli lep provod.

Njihov brak godinama intrigira javnost, pre svega zbog razlike od 35 godina, ali i zbog činjenice da su više puta otvoreno govorili o temama o kojima mnogi ćute.

Veljko je nedavno iskreno govorio o odluci da se odrekne roditeljstva, ističući da je to bila njegova svesna životna odluka.

- Potomstvo je nešto sa čim svaki čovek, pored potrebe, mora da oseti i ogromnu odgovornost - rekao je svojevremeno za "Hello" Kuzmančević, naglašavajući da je izbor napravio promišljeno.

Verica je, s druge strane, više puta istakla da u njihovom braku potomstvo nije moguće, ali da je Veljkova odluka da nema decu njegova i da je u potpunosti poštuje.

- Moj muž ne želi decu i poštovaću njegovu odluku. Više puta je rekao da ne razume ljude kojima su deca najvažnija na svetu - govorila je modna kreatorka. Dodala je i da bi, ukoliko bi se jednog dana predomislio i poželeo da postane otac, njih dvoje ostali prijatelji, ali više ne bi bili supružnici.

Autor: N.B.