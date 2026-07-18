Ana Nikolić pustila Rastinu pesmu u kolima, pa snimkom zapalila mreže: Svi gledaju u jedan detalj (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić ponovo je podigla veliku prašinu na društvenim mrežama svojim najnovijim, provokativnim videom. Ona se snimala u automobilu dok je u pozadini glasno išla pesma njenog bivšeg supruga, repera Stefana Đurića Raste.

Ana je tokom vožnje sve vreme pevala i gestikulirala, privlačeći pažnju ekscentričnim crnim naočarima i opuštenim izdanjem. U jednom momentu, pevačica je snimila svoju crnu haljinu i u krupnom planu pokazala noge, što je dodatno usijalo atmosferu na njenom profilu.

Ovaj njen potez odmah je pokrenuo lavinu komentara vernih fanova koji su spekulisali da li je u pitanju samo dobra zabava ili suptilna provokacija upućena bivšem partneru.

Pevačica Ana Nikolić izazvala je nedavno brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je povodom rođendana bivšeg supruga, repera Raste, podelila dirljivu objavu. Na Instagramu je objavila zajedničku fotografiju sa njihovom ćerkom Tarom, uz jednostavnu, ali emotivnu poruku.

Ana Nikolić obratila se bivšem mužu putem Instagrama.

- Tata, srećan rođendan - napisala je Ana uz fotografiju na kojoj su ona, Rasta i njihova ćerka Tara.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara. Mnogi su pohvalili Anu zbog zrelosti i naglasili koliko je važno da dete vidi roditelje u prijateljskim odnosima, čak i nakon razvoda.

Podsetimo, Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta venčali su se u julu 2016. godine u tajnosti, a već naredne godine dobili su ćerku Taru. Iako je u početku delovalo da uživaju u skladnom porodičnom životu, njihov brak nije potrajao. Krajem 2017. godine odlučili su da stave tačku na zajednički život, a razvod je zvanično okončan 2018. godine.

Uprkos burnom rastanku i nesuglasicama koje su godinama punile medijske stupce, Ana i Rasta su vremenom uspeli da izgrade korektan odnos, prvenstveno zbog ćerke Tare. Oboje su više puta isticali da im je njena sreća na prvom mestu, zbog čega danas funkcionišu kao posvećeni roditelji i zajedno učestvuju u važnim trenucima njenog odrastanja.

Autor: N.B.