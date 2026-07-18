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Pevačica se našla u neprijatnoj situaciji: Tražili joj da otpeva veliki hit, a ona nije znala tekst!

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Aleksandra Bursać na repertoaru ima na hiljade pesama, ali priznaje da joj se dešavalo da je publika iznenadi muzičkom željom koju u tom momentu nije znala da ispuni.

Njoj je jedan nastup ostao u sećanju upravo zbog numere koja joj nije bila poznata.

- Desilo mi se, sećam se i koja je to pesma bila, "Šta će mi šalvare" Vere Ivković. Mislim, to je stvarno stara pesma i jako lepa, ali eto, desilo mi se da je u tom momentu nisam znala. Posle sam je naučila, to je najbitnije - rekla je Aleksandra, koja nije krila da joj je bilo neprijatno.

Foto: Pink.rs

U ovakvim situacijama najvažnije je ostati pribran i snaći se, a upravo je iskustvo ono što joj je tokom godina pomoglo da se izbori i sa sličnim okolnostima.

- Dešava mi se i da zaboravim tekst, i u emisijama, pa čak i uživo kada pevam, iako znam veliki broj pesama, možda i nekoliko hiljada. Čak mi se i u takmičenju to dešavalo - navela je kroz osmeh.

- Uglavnom se snađem, dam publici da peva - našalila se Aleksandra ranije za "Grand".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Aleksandri Bursać je nedavno preminuo stric, za kog je bila izuzetno vezana i kog je mnogo volela.

Ovu bolnu informaciju pevačica je podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, gde se dirljivim i emotivnim rečima oprostila od voljenog člana porodice.

- Jako me je pogodila vest, putuj sa anđelima i pozdravi mi ćaću - napisala je slomljena Aleksandra uz oproštajnu objavu.

Autor: N.B.

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