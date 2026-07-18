Oprostite, ali ona je za mene najlepša, oduvek i sada: Darko Lazić otkrio koja pevačica nema konkurenciju na estradi

Kada je reč o idealu ženske lepote, Darko Lazić je jednom prilikom potpuno otvoreno priznao koja dama sa estrade za njega nema konkurenciju. Iako su mnogi bili ubeđeni da će popularni pevač izdvojiti neku od svojih mlađih i atraktivnijih koleginica, on je svojim izborom uspeo da iznenadi javnost.

Bez ikakvog ustručavanja, Lazić je istakao ime žene koja je za njega od samog početka sinonim za savršenstvo. Svoj stav o njenoj neprolaznoj lepoti i harizmi čvrsto brani i danas, pokazujući da je ostao dosledan svom ukusu i godinama kasnije.

–Za mene je oduvek bila najlepša Zlata Petrović– otkrio je Lazić jednom prilikom u emisiji „Ami G show“, a potom sa osmehom dodao:

–Tako da eto, oprostite! (smeh), ali tako je i dan danas, Zlata je prelepa žena!

Darko je nedavno istakao da je svestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje dece i cele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod voleo, onog pravog Darka - rekao je on i dodao:

- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.



Autor: N.B.