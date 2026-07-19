Sin Danila Lazovića je poznati sportista: Očev lik istetovirao na ramenu, a tek da vidite kako izgleda njegova supruga, prava lepotica (FOTO)

Legendarni glumac Danilo Lazović preminuo je 25. marta 2006. godine u 55. godini života od posledica srčanog udara. Njegov prerani odlazak ostavio je veliku prazninu na domaćoj glumačkoj sceni, ali je iza sebe ostavio neizbrisiv trag kroz brojne uloge koje se i danas pamte.

Publika ga pamti po maestralnim ostvarenjima u filmovima i serijama, a njegove replike iz kultnih projekata i danas se prepričavaju. Bio je poznat po snažnoj glumačkoj energiji, upečatljivom glasu i sposobnosti da svakom liku udahne posebnu emociju.

Tokom bogate karijere ostvario je veliki broj zapaženih uloga, a posebno je ostao upamćen po likovima u ostvarenjima kao što su „Srećni ljudi“, „Bolji život“, „Bela lađa“, kao i mnogim pozorišnim predstavama. Njegov talenat i posvećenost učinili su ga jednim od najcenjenijih umetnika svoje generacije.

Danilo Lazović iza sebe je ostavio četvoro dece, a njegov sin Vuk Lazović krenuo je potpuno drugačijim putem – sportskim.

Vuk, koji je rođen 1988. godine, još kao dečak je počeo da trenira rukomet. Ponikao je u Partizanu, a u međuvremenu je izgradio uspešnu internacionalnu karijeru. Početak pandemije zatekao ga je u Južnoj Koreji, a trenutno je u Kuvajtu.

Vuk je u više navrata isticao koliko je ponosan na svog oca i koliko mu je Danilo bio uzor ne samo kao umetnik, već i kao čovek. Poseban dokaz njihove neraskidive veze jeste tetovaža na njegovoj ruci, na kojoj je ovekovečio očev lik.

Iako je odrastao uz jednog od najvećih glumaca sa ovih prostora, Vuk nikada nije pokušavao da živi u senci svog oca, već je svoj put pronašao u sportu. Kao rukometaš ostvario je brojne uspehe, a privatni život gradi daleko od medijske pažnje.

Vuk je u braku sa slovenačkom rukometašicom i njih dvoje imaju sina. Porodični život, sport i uspomene na slavnog oca danas su najvažniji deo njegovog sveta.

Danilo Lazović ostao je simbol jednog vremena i glumac čije će se uloge još dugo pamtiti. Njegova porodica često ističe da, iako nije fizički prisutan, njegovo ime i delo nastavljaju da žive kroz generacije koje su odrasle uz njegove filmove i serije.



Autor: N.B.