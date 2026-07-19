Oca joj je obožavala cela Jugoslavija, a ona je prošla kroz pakao: Jedva se otrgla iz kandži poroka, danas blista kao dama koja ostavlja bez daha

Ivana Kovač, ćerka legendarnog muzičara Miše Kovača, na svojoj koži osetila je strašne životne tragedije koje su je odvele direktno u kandže droge. Ne znajući kako da izađe na kraj sa svim nedaćama, spas je potražila u porocima, međutim, ubrzo je shvatila u kakav je pakao upala.

Poznati otac otkako je izgubio sina u ratu, bori se sa ogromnom tugom, te nije ni primetio da mu je ćerka krenula stranputicom. Ali, koliko je neverovatna pokazuje činjenica da je uspela iz svega da se izdine, izgradi lep život, a danas se bavi muzikom i ima svoj brend torbi.

Shvativši da ne može da nastavi normalan život, ako se ne izbavi iz kandži droge, odlučila je da provede u jednoj komuni 2 godine. Zbog porodičnih problema eksperimentisala je sa opijatima veoma rano, sa devetnaest godina. Ipak, očevom intervencijom odlazi na odvikavanje na ostrvo Čiovo.

- Izvukla sam se, ali nije bilo nimalo lako. Rekla bih da je zapravo strah od povratka u komunu bio presudan - rekla je svojevremeno Ivana i nakon toga okrenula potpuno novi list.

Čini se da je ljubav prema muzici i talenat za pevanje nasledila od legendarnog Miše, a lepotu od majke Anite Baturine, bivše mis tinejdžera SFR Jugoslavije.

Osnovnu školu završila je u Zagrebu, nakon čega upisuje srednju kozmetičarsku školu. Tokom školovanja bila je odličan učenik, a prijatelji koji je i danas poznaju izuzetno hvale njen intelekt. Trenirala je balet i tekvondo.

U muzičke vode ulazi 2006. godine snimajući duet sa ocem "Nema mi do tebe nikoga", a iste godine postaje vokal grupe "Magazin". Nakon četiri godine uspešne saradnje, napušta kultni bend i počinje solističku karijeru. Neke od njenih najnoviji pesama su "Ovisan", "To se desi", "Voljeli smo jedno drugo". Uskoro sprema novu numeru "Bože, čuvaj familiju", a ima nastupe zakazane tokom čitavog leta.

U međuvremenu je otpočela i romansu sa kardiologom Elvirom Hasanhodžićem, a njihova ljubavna priča traje više od decenije bez ikakvih skandala i afera. Dobili su ćerku Elenu, a ne krije da ju je uloga majke umnogome promenila. O udaji ne razmišlja jer joj papir nije najvažniji, kako i sama kaže.

Pevač Mišo Kovač poslednjih godina nije mnogo prisutan u medijima zbog lošeg zdravstvenog stanja. Jednom prilikom je govorio o smrti i priznao da sa gubitkom svog sina Edija nikako ne može da se pomiri.

"Za mene nema zabranjenih tema, pa to nije ni zdravlje, ni smrt. Smrt je za svakoga. I za Olivera, i za Arsena, i za Rajka, i za mene. Žao mi je što su ti ljudi otišli. Naravno, kao ocu, najžalosnije mi je što je otišao moj sin Edi. Fizički mi Edi fali do bola, međutim on je uvek sa mnom, svaki dan, svaki sat, u mojoj duši”, rekao je jednom prilikom.

A svojevremno je i njegova bivša supruga otkrila šta je, zapravo, bio uzrok smrti Edija.

- Za razliku od papira koje smo mi dobili, a u kojima je stajalo da je naš sin umro od prostrela glave, takvog da bi na kraju mogao da živi, prava je verzija bila drugačija. U tim je dokumentima pisalo da je Edi umro od sepse izazvane velikom količinom bakterija u organizmu - rekla je jednom prilikom Edijeva majka Anita, koja se ubrzo nakon tragedije razvela od pevača.

Posle razvoda, Mišo je sa proročicom Silvijom Konte Kalvi Marković otišao iz zemlje, a njegova ćerka Ivana je to veoma teško podnela.

- Četiri godina sam bio polumrtav, ležao nakljukan sedativima ili sam bio na groblju. Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primećivao Ivaninu zavisnost - pričao je pevač.

Za Mišu je sve ovo bilo previše, te je, kako su tada prenosili mediji, 1999. godine pucao sebi u grudi, ali su lekari uspeli da mu spase život.

"Pokušaj samoubistva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina", bio je iskren Kovač.

Sa druge strane, slavni pevač naročito ističe da je veoma ponosan na svoju ćerku Ivanu.

"Moja Ivana je sjajna pevačica koja svoj put krči sama i nikad se u životu nije pozivala na svog oca, kao i moja unuka Elena. Malu obožavam. Kažu svi da je na mene - istakao je vlasnik nekih od najvećih hitova svih vremena.



Autor: N.B.