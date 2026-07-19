Ovde će Nemanja i Anastasija odgajati malog Ilijana: Njihov dom u Španiji je pravi raj za uživanje

Danas je kao bomba odjenula vest da su ćerka Cece Ražnatović, pevačica Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj juče dobili sina Ilijana. Niko nije znao da par čeka prinovu, ove lepe vesti su krili do samog porođaja, kada je ponosni otac podelio radosne novosti.

Ipak ono što ne kriju jeste sreća koja ispunjav trenutno njihov dom u Sevilji, koji je lukuzan i izgleda poput domova iz časopisa.

Naime Anastasija i Nemanja Gudelj svoje porodično gnezdo svili su u luksuznoj vili u Sevilji u blizini mora. Par se u luksuznu vilu uselio neposredno nakon venčanja u manastiru Rajinovac.

Raj u kome žive pruža im potrebnu intimu, a kuća je opasana visokim kapijama. Ušuškano dvorište sa visokim palmama i bazenom, omiljeni je dao nekretnine bračnom paru, te upravo tu organizuju najrazličitije proslave za porodicu i prijatelje.

U prizemlju se nalazi prostrani dnevni boravak, koji se nastavlja na trpezariju i kuhinju, za koju je Anastasija odabrala neutralne boje, dok crni detalji predstavljaju savršen kontrast.

Na spratu su spavaće sobe, a vila ima i teretanu.

Enterijer kuće opremljen je najmodernijim nameštajem, a Anastasija i Nemanja pažljivo su odabrali svaki detalj.

Ostaje samo da se uredi dečija soba za Ilijana.



Podsetimo, ljubavna priča Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja počela je 2022. godine, kada su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Njihova veza ubrzo je privukla veliku pažnju javnosti, a par nije krio koliko su zaljubljeni i koliko jedno drugom predstavljaju podršku.

Anastasija se zbog ljubavi preselila u Španiju, gde Nemanja godinama gradi uspešnu fudbalsku karijeru, a njih dvoje su često isticali da im je najvažnije da funkcionišu kao tim i da se međusobno podržavaju u svim životnim izazovima.

Njihova veza dodatno je dospela u žižu javnosti kada su u maju 2024. godine obavili crkveno venčanje u manastiru Rajinovac, nakon što su prethodno organizovali intimnu građansku ceremoniju. Tom prilikom okupili su najbliže članove porodice i prijatelje.

Autor: N.B.