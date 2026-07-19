Majka Nataše Bekvalac uživa sa unukom Katjom u bazenu: Pevačica objavila emotivne prizore i raznežila sve (VIDEO)

Pevačica Nataša Bekvalac raznežila je svoje pratioce na društvenim mrežama prelepim porodičnim kadrovima iz svog doma. Ona je na Instagramu podelila snimak na kojem njena majka Mira i mlađa ćerka Katja zajedno uživaju i rashlađuju se u bazenu.

Emotivni video prikazuje baku i unuku kako se veselo brčkaju, ne skidajući široke osmehe sa lica. Ponosna pevačica je uz objavu ostavila i dirljiv opis koji je privukao veliku pažnju:

"Kuća. Moja mama. Moja ćerka" - napisala je Nataša, a ovaj prizor prave porodične idile i ljubavi odmah je pokrenuo lavinu pozitivnih reakcija i raznežio Natašine brojne fanove.

Podsetimo, Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o Haninom preseljenju.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

Nataša Bekvalac nedavno je podelila na društvenim mrežama nesvakidašnju situaciju koja joj se kod kuće desila sa naslednicom, a koja ju je isprozivala.

Naime, Nataša tvrdi da joj je ćerka rekla da je "krindž" jer ima društvenu mrežu Tiktok, pa se namerno snimila njoj u inat.

- Ćerka mi je rekla da sam krindž jer imam Tiktok... Hana, vidi mamicu - napisala je pevačica na snimku, na kom se vidi kako blista doterana i u bademantilu.



Autor: N.B.