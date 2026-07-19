Devojka Lazara Ristovskog pokazala nos tri meseca nakon operacije: Anica otkrila promenu i priznala zašto je poslušala doktora, a jedna stvar oduševila mnoge (FOTO)

Anica Lazić ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavila novi snimak iz šminkernice, na kojem se vidi kako njen nos izgleda tri meseca nakon operacije.

Glumica je bila u crvenoj haljini, sa prirodnom šminkom i kovrdžavom kosom, a dok se pripremala za snimanje, mnogi pratioci primetili su da je njen izgled drugačiji nego ranije. Promena na nosu sada je znatno uočljivija nego neposredno posle zahvata, kada je još bila u fazi oporavka.

Anica je ranije za "Blic" otvoreno govorila o operaciji i istakla da se na taj korak odlučila prvenstveno zbog zdravstvenog problema.

- Operisala sam nos. Doktor mi je rekao da je tako najbolje, imala sam devijaciju, ali je korigovao malo estetski. Operaciju sam imala skoro, tek su mi skinuli konce i još uvek se oporavljam - ispričala je tada glumica.

Iako je tada bila tek izašla iz operacione sale, nije pravila pauzu u poslu.

- Moram da snimam, pa ne mogu da krijem, niti želim da krijem - rekla je Anica, objašnjavajući da je nastavila sa profesionalnim obavezama uprkos oporavku.

Tri meseca kasnije, čini se da je oporavak uspešno priveden kraju.

Na novom snimku deluje opušteno i nasmejano, a pratioci u komentarima ističu da izgleda sveže i da je korekcija vrlo diskretna, zbog čega mnogi smatraju da je zadržala svoj prepoznatljiv izgled, uz suptilne promene.

Devojka Lazara Ristovskog ima i novu frizuru, a u opisu je napisala:

- Volim da se igram sa kostimom i šminkom.



Autor: N.B.