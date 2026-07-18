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Šabac na nogama: Tea Tairović oduševila publiku, svi pevali sa njom u glas, a ovakav spektakl do sada nisu videli(FOTO+VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Regionalna muzička zvezda, Tea Tairović održala je večeras spektakularan koncert u Šapcu, na prostoru šabačke tvrđave, gde se okupio veliki broj obožavalaca željnih dobre muzike i nezaboravne atmosfere.

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje. Prepuni trg bio je ispunjen sjajnom energijom, a hiljade glasova horski su pevale svaki Tein hit. Publika je neumorno pratila ritam, pevala i igrala zajedno sa muzičkom zvezdom, koja je svojim nastupom još jednom pokazala zašto važi za jednu od najtraženijih regionalnih zvezda.

Foto: Pink.rs

Vrhunac večeri usledio je kada je zapevala veliki hit "Bonita". Tada je atmosfera dostigla usijanje publika je u glas pevala svaku reč, a trg je na nekoliko minuta postao jedna velika bina ispunjena pesmom, igrom i ovacijama.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Tea je nedavno izbacila novi album “Dominantna” koji je za veoma kratko vreme doživeo vrtoglavi uspeh.

Autor: N.B.

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