Mišići u prvom planu! Sloba Radanović pokazao rezultate napornih treninga, svi gledaju u jedan detalj (FOTO)

Folker Sloba Radanović poznat je po tome da vodi računa o svom izgledu, a redovni treninzi već godinama deo su njegove svakodnevice. Pevač često ističe da, uprkos brojnim poslovnim obavezama i nastupima, uvek pronađe vreme za fizičku aktivnost, jer smatra da su disciplina i zdrav način života podjednako važni kao i uspešna karijera.

Ovoga puta Sloba je na društvenim mrežama podelio fotografiju nastalu neposredno nakon treninga i pokazao rezultate napornog rada u teretani.

Pozirao je u svlačionici ispred ogledala, odeven u sportsku opremu, dok su u prvom planu bili njegovi izraženi mišići i zategnuta figura. Selfi je privukao veliku pažnju njegovih pratilaca, a mnogima nije promakao ni veliki krst koji je nosio oko vrata, po kojem je pevač godinama prepoznatljiv.

Ubrzo nakon objave usledili su brojni komentari i komplimenti na račun njegovog izgleda. Fanovi su mu poručivali da nikada nije bio u boljoj formi, dok su mnogi istakli da se trud i posvećenost jasno vide.

Sloba Radanović došao je nedavno na koncert Južnog vetra u srpskoj prestonici. Sloba je bio odlično raspoložen, pa je pred pripadnicima sedme sile otkrio o kom originalnom načinu za dolazak na Tašmajdan je razmišljao.

- Hteo sam da dojašem na konju, ali je bio gladan, ostao je kod kuće, morao je! - rekao je Sloba u svom stilu.

- Ja pevam večeras, da, da. Pevam uskoro sad, moram da žurim - dodao je on na koncertu Južnog vetra.

- Pevam Sinanove pesme, samo Sinan! Hvala vam - kazao je Radanović tad sa osmehom na licu.



Autor: N.B.