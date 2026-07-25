Senida napravila pometnju u izazovnoj haljini: Dekolte u prvom planu, a izrez nikoga nije ostavio ravnodušnim (FOTO)

Pevačica Senida Hajdarpašić još jednom je dokazala zašto važi za jednu od najbolje stilizovanih izvođačica na regionalnoj muzičkoj sceni. Njeno modno izdanje sa poslednjeg nastupa privuklo je ogromnu pažnju, a fotografije koje je podelila na društvenim mrežama izazvale su lavinu reakcija.

Senida je pred publiku izašla u efektnoj haljini sa dubokim dekolteom i visokim izrezima koji su istakli njenu vitku figuru, dok je celokupan stajling upotpunila svedenim detaljima i prepoznatljivom šminkom. Samouvereno je pozirala iza bine, a potom je atmosferu sa nastupa podelila sa svojim pratiocima.

Objava je za kratko vreme prikupila na hiljade lajkova i veliki broj komentara, a fanovi nisu štedeli komplimente na račun njenog izgleda.

"Kako brutalno dobra!", "Najlepša Balkanka", "Ženo, nestvarna si, ovo je haos", "Prava svetska zvezda", "Niko ne nosi ovakve kombinacije kao ti", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Senidah je, podsetimo, nedavno otkrila čemu pribegava kada joj je teško.

- Volim da sam sama, volim da sam sama i kad sam srećna i kad sam nesrećna, kad mi je teško, ali nekako volim da pobegnem od problema, eto, tako ću da kažem. Putujem, ali to je problem, to je bežanje. Mislim da će mi biti lakše kada pobegnem u drugu zemlju na 2-3 dana, ali to te snađe i tamo - navela je pevačica tad za "Telegraf".

Autor: N.B.